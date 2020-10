América canta por Chile

Acontecimiento: un montón de músicos y músicas de América Latina tocando, contando y cantando a la gorra, por un sí rotundo al cambio de la Constitución en Chile. “Para los que transitamos el camino de la canción con fundamento y también de la construcción colectiva, éste es un momento político importantísimo tanto para Chile, como para el continente. Ese país despertó y en su andar caminamos junto a ellos”, enmarca María de los Angeles “Chiqui” Ledesma, una de las partícipes del evento que puja por la positiva en el plebiscito que tendrá lugar el 25 de octubre, en el país trasandino. “El pueblo chileno tiene para mí una historia de patria propia, de verdad, como tantas… siendo joven, el asesinato de Salvador Allende, marcó mi juventud”, señala otro de los partícipes, el guitarrista, cantor y compositor santafesino Carlos Nahuel Porcel de Peralta, radicado en México hace cuarenta años.



Organizado por la cantautora chilena Carla Giannini en comunión con el EcuNHi, el multitudinario festival on line tiene también otro fin: el de homenajear y apoyar al referenciado poeta y cantautor Patricio Manns, que no la está pasando bien de salud. Hacia el –además— integrante de Inti Illimani fue Porcel de Peralta para elegir la canción que interpretará en el encuentro: “El retrato”. “La voy a tocar porque me partió el alma. La primera versión que escuché fue la de Mercedes Sosa y es tremenda, porque habla de la mujer comprometida, combativa… sobre nuestra mujer desaparecida, la de las barricadas y las calles”.

Giannini sostiene que "vivir lejos de chile con la necesidad de ser parte de este momento histórico, impulsó esta acción creativa, en donde más de 30 artistas latinoamericanos cantan y dicen 'Yo Apruebo convención constitucional'. Sentir en Argentina la solidaridad de tantes artistas fortalece la idea de una gran Patria. Cuando todo hacía pensar que Chile seguiría inmerso en sus estructuras de exclusión e inequidad, los jóvenes saltaron la valla, y aparecieron todas las voces silenciadas. Y salimos a la calle con la certeza de la razón y la verdad; el clamor de cambiar la constitución pinochetista. Salimos a la calle, con el sentimiento de primera línea, con la necesidad de lo urgente". Patricio Contreras, en tanto, señala que "Chile en este momento tiene la oportunidad histórica de dejar en el pasado la ignominiosa constitución de la dictadura de Pinochet que hasta el día de hoy sigue vigente. Será posible si aprueba la convención constituyente por medio del plebiscito al que ha sido convocado".

“Chiqui” Ledesma se sumará a la lista de temas con “Miren cómo sonríen”, clásico de Violeta Parra. Y Florencia Dávalos, otra que dirá presente, hará una chacarera suya inspirada en la represión ocurrida precisamente en Chile, antes de la pandemia: “La muerte anda rondando”. “Me empujó a escribirla la violencia institucional. Era insoportable, pero a la vez emocionante ver a ese pueblo levantarse con una dignidad y una fuerza nuevas”, manifiesta la hija de Jaime ante PáginaI12, que también aunará voz y caja en beneficio de una arenga vital: “No hay quien pueda sujetar / Al pueblo cuando decide / Juntos, juntitos marchamos / con los hermanos de Chile”

Además de los artistas mencionados, aportarán arte y presencia Teresa Parodi, Gabino Palomares, Lorena Astudillo, Liliana Herrero, Mónica Abraham, Cecilia Zabala, Georgina Hassan, Topo Encinar, Miryam Quiñones, Claudio Sosa, Andrea Morgado, José Ceña, Paola Bernal, y Verónica Parodi, entre otros. “Yo estaré acompañado con mi palabra, con mi poesía”, afirma la poeta y pedagoga hija de Teresa, “Es una celebración necesaria y urgente para abrazar al pueblo chileno por este momento histórico y revolucionario que está viviendo”, determina.

*Este sábado y domingo a las 20, a través de youtube/comunicacionecunhi.