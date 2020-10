Fue alentado y respaldado por la oposición

Nuevo banderazo: viejas consignas contra el Gobierno y los movimientos antivacunas en el centro de la escena

En el peor momento de la pandemia, manifestantes se juntaron para marchar contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio con los discursos vacíos de las movilizaciones anteriores. Una convocatoria de firmas para que la vacuna contra el coronavirus no sea obligatoria sobresale entre quienes hacen alarde de no usar barbijos y de no respetar las medidas contra la propagación de la covid-19.