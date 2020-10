20 postales del Emmy 2020

1. Schitt’s Creek estableció varios records en la noche del domingo. Se trata de la primera vez que una comedia obtiene el póker en todas las categorías de actuación y se lleva todos los galardones por los que competía en la velada (siete en total). Alqo que no habían logrado icónicos ganadores de estos premios como Yo amo a Lucy, El agente 86, M.A.S.H., Cheers, Seinfeld o The Office.

2. Tal como lo dijo el conductor Jimmy Kimmel, una de las categorías de actuación supuso la contienda entre Hugh “Wolverine” Jackman y Mark “Hulk” Ruffalo como nominados. Finalmente se impuso el ex hombre verde de Marvel. En I Know This Much Is True interpreta a dos gemelos -uno de los cuales lidia con una enfermedad mental-. Desde su casa, el actor hizo un llamamiento emotivo (y despreocupado de la cuenta regresiva) de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos.

3. Otra categoría con una competencia especial fue la de mejor dirección en comedia. Entre los ternados aparecían Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino por The Marvelous Mrs. Maisel. Un detalle: la pareja de marido y esposa lo hacían por separado dado que la nominación es por episodios. La embestida de Schitt’s Creek resultó una solución salomónica y zanjó el potencial pleito entre el señor y la señora Palladino.

4. En una ceremonia marcada por la omnipresencia del coronavirus, el actor Jason Sudeikis emuló a Santiago del Moro y se sometió a un test en vivo. Un experimento que tenía la intención de ser gracioso pero resultó cuanto menos molesto al ver cómo ingresaba el palillo de la muestra a través de una de las fosas nasales del comediante.

5. Los agradecimientos de Watchmen fueron los más cargados políticamente de la velada. El Black Lives Matter apareció en los discursos de Regina King y de Damon Lindelof pero también en sus remeras. La actriz llevaba la inscripción “Dí su nombre” junto con la imagen de Breonna Taylor, una mujer asesinada por la policía en marzo. La frase en la remera del creador de la miniserie (“Recordar Tulsa 21”) aludía a la ciudad sureña donde hace un siglo se produjeron linchamientos en una noche contra la población negra y que la entrega usa como trampolín. El director Cord Jefferson, por su parte, incluyó a la salud mental en su discurso. Así fue como agradeció al profesional que lo ayudó a sobrellevar sus problemas personales. “Soy un hombre diferente del que era hace dos años. Vos cambiaste mi vida (…) la terapia debería ser gratuita en este país”, sentenció.

6. La alfombra roja en este tipo de eventos es el motor de E! Entertainment cuyos presentadores aparecen tan lustrosos como los propios premios. Una de ellas es Giuliana Rancic quien a ultimo momento se dio de baja de la transmisión. ¿El motivo? Dio positivo en el test de coronavirus.

7. Tracey Ullman estaba nominada por su papel secundario en Mrs. America. Pero quien apareció en pantalla fue el comediante Tracey Morgan con una careta de la actriz. ¿El motivo? El club de los Tracys. Durante el gag dijo que le cubrió la espalda a Dick Tracy y suplantó a Tracy Chapman en algunos recitales. “Los y las Tracys necesitamos estar juntos”, bromeó. Un poco injusto para el resto de las nominadas pero sin dudas de los mejores chistes de la noche.

8. Justamente quien obtuvo el premio como mejor actriz de reparto en una serie limitada fue Uzo Aduba. En Mrs. America interpreta a Shirley Chishom, la primera mujer negra en candidatearse a la presidencia de los Estados Unidos. Al igual que Regina King aprovechó su tiempo e imagen para referirse al asesinato de Breonna Taylor. Es el tercer galardón para Aduba: los dos anteriores fueron por su rol en Orange is The New Black –uno en comedia y el otro en drama-. Lo que resaltó fue su espontáneo grito de “¡Mamá, gané!” quien se encontraba fuera de la pantalla.

9. El traje inflable y ultrahigiénico (diseñado por Katja Cahlill y el productor ejecutivo de la televisación Guy Carrington) fue uno de los detalles más extraños de la entrega. Bajo esa armazón oscura, gomosa y con una escafandra como visor llegaban los encargados de entregarles el premio a los ganadores y también de saludar a algunos de los perdedores. El comediante Ramy Youssef mostró vía Twitter a uno de estos minions de etiqueta en la puerta de su casa. Tras conocerse el veredicto partió con la mujer alada y dorada hacia rumbo desconocido.

10. La actriz de Succesion, Sarah Snook, perdió en su categoría (interpretación dramática secundaria). Pero quien compone a una de las herederas del clan Roy supo bien cómo aprovechar el momento. Fue cuando la serie de HBO se llevó la última y gran presea de la gala. Mientras el director Jesse Armstrong criticaba a Boris Johnson y a Donald Trump, la australiana mostró la versión casera del premio que había hecho con papel de aluminio.

11. A comienzos de marzo, la pandemia se llevó puesto el especial que HBO iba a producir sobre Friends. El reencuentro de Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow supuso una victoria pírrica para los fans de la sitcom. “Vivimos juntas desde 1984”, bromearon. Faltó la otra mitad pero quien apareció de colado fue Jason Bateman.

12. Sí, el director y protagonista de Ozark fue uno de los más mencionados en estos Emmy aunque no se haya llevado ningún premio en esta ocasión por la serie de Netflix. Ya lleva tres nominaciones como mejor actor dramático y sigue esperando. Fue la única celebridad sentada en las butacas del teatro al inicio de la velada donde se hizo pasar por una gigantografía viviente. El sábado durante una de las galas previas, sin embargo, fue víctima de un gag impensado. Anunciaron su nombre como ganador en la terna de actor invitado en serie dramática (por su papel en The Outsider). En realidad, el merecedor del galardón era Ron Cephas Jones (This Is us). Será la próxima, Jason.

13. Según ciertos estudios las alpacas tienen buenas defensas contra el COVID-19. A eso se debió la presencia del animal andino en el Staples Center, como compañía de Randall Park para presentar una categoría. Fue uno de esos chistes que suenan bien en la reunión de producción y en cámara… bastante peludos.

14. La Academia se encargó de enviar los kits de video a los nominados para asegurar un estándar técnico a la transmisión. En total fueron 130 equipos que viajaron a 20 ciudades y 10 países, entre Los Angeles, New York, Berlín y Toronto. Los que más festejaron fueron los de este último destino. “Uno de cada cuatro canadienses ahora tiene un premio”, chicaneó Jimmy Kimmel. Schitt’s Creek es el primer programa de origen canadiense que vence en su rubro.

15. La directora alemana Maria Schrader obtuvo un galardón por Poco Ortodoxa. Fue una de las sorpresas ya que todos daban como ganador a algunos de los realizadores de Watchmen. Notablemente asombrada, la teutona agradeció –algo pixelada y entrecortada- desde Berlín. El premio a Yahya Abdul-Mateen II también tuvo sus fallas y gracia técnica: el actor no pudo con su emoción al saberse ganador y se fue del cuadro.

16. En el rubro por mejor actriz dramática la fija era Jennifer Aniston por The Morning Show. También había competidoras fuertes como la británica Olivia Colman por The Crown, Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve y Laura Linney por Ozark. Pero Zendaya hizo saltar la banca por su encarnación de Rue Bennett, su adolescente de Euphoria. La chica Disney lo festejó con toda su familia en casa y estableció una nueva marca histórica. A sus 24 años es la intérprete más joven en alzarse con la estatuilla.

17. El reality Rupaul’s Drag Race volvió a imponerse en su terna y a darle pansexualidad a los Emmy. Es la tercera consecutiva por el envío y la quinta en conducción. Ya lleva un total de 19 estatuillas doradas y multicolores.

18. La presentación de las ternas a cargo de los trabajadores esenciales (carteros, médicos y trabajadores agrícolas, entre otros) fue una apuesta osada que se destacó por su sensibilidad, buen ritmo y acierto en lo referido a la nueva normalidad. Incluso cuando se habla de una gala de tevé.

19. El rating a la baja. Más allá del aliciente que supuso la ceremonia en un contexto inédito, la audiencia volvió a disminuir. Los guarismos iniciales refieren a una caída histórica en lo referido a este aspecto.

20. Sobre el cierre de la transmisión, su host invitó a los televidentes a unirse a la fiesta post ceremonia en Zoom. El ID de la reunión era 4599567155. ¿Funcionó? Sí, pero por el límite para el encuentro era de 100 personas. Varios se quedaron con las ganas.