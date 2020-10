Copa Libertadores: Defensa y Justicia vs. Olimpia

Defensa y Justicia, entonado por el triunfo ante Delfín de Ecuador por 3-0 en la reanudación del torneo, recibirá este miércoles a Olimpia de Paraguay, desde las 19.15, en un cotejo se significativa importancia para el futuro del Grupo G de la Copa Libertadores. El puntero de la zona es Santos de Brasil con siete unidades, seguido por los de Asunción con cinco, el Halcón con tres y los ecuatorianos con uno. El jueves se completará la cuarta fecha con el cotejo Delfín-Santos, desde las 23.

En su primer participación en el certamen, Defensa se verá las caras con un verdadero histórico de la competición: Olimpia, dirigido por el ex volante de Independiente Daniel Garnero, suma 42 copas jugadas con tres títulos (1979, 1990 y 2012) en un total de ocho logros internacionales. En el encuentro de ida, en marzo pasado, los paraguayos se impusieron por 2-1 como locales.

El equipo de Hernán Crespo recuperó sus chances al vencer a Delfín y sumar sus primeros puntos en el grupo, mientras que Olimpia viene de alcanzar un valioso empate sin goles en Vila Belmiro ante Santos. La única modificación que realizará el conjunto de Florencio Varela será el ingreso de Gabriel Hachen en lugar del desgarrado Francisco Pizzini.

"El partido del miércoles ante Olimpia es una final. Que el hincha de Defensa se quede tranquilo que vamos a dejar todo en la cancha. Todo el plantel lo tomará de esa manera porque es el rival a vencer, a superar en el grupo para tener chance de clasificar a los octavos de final", dijo el defensor del Halcón Adonis Frías.





Por Olimpia, que viene de golear por 7-0 a Sportivo Luqueño en el Apertura paraguayo y marcha segundo con 41 puntos en 20 fechas, a seis unidades del líder Cerro Porteño, no estará un valor importante como el delantero Roque Santa Cruz, con una lesión muscular, siendo reemplazado por el estelar Derlis González, figura de la selección guaraní que viene de ser suplente ante Santos. En el mediocampo, en lugar del suspendido ex River Rodrigo Rojas, ingresará el ex Independiente Nicolás Domingo.



Formaciones, hora y TV

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsaín; Breitenbruch, Frías, D. Martínez, Benítez; E. Fernández, Camacho; Rius, Hachen, Isnaldo; B. Romero. DT: Crespo.



OLIMPIA DE ASUNCION: Azcona; Otálvaro, Leguizamon, Alcaraz, Torres; Silva, Domingo, Ortíz, Candia o Recalde; D. González, Camacho. DT: Garnero.

Estadio: Defensa y Justicia. Arbitro: Cristian Garay (Chile). Hora: 19.15. TV: Fox Sports.