Salta superó los 10 mil contagios de la covid 

Con los 349 casos nuevos de coronavirus registrados este miércoles, la provincia superó el piso de los 10 mil acumulados, llegando a 10.098. La tasa promedio de contagios en la provincia de esta semana respecto de la anterior pasó de 527 a 708 cada 100 mil personas.

En los cuatro departamentos que se encuentran catalogados como zona 4 o con transmisión comunitaria se pasó, en Capital, de 583 a 796 contagios cada 100 mil habitantes; en General Güemes, de 859 a 1103; en Orán, de 745 a 931 casos positivos cada 100 mil habitantes, y en el departamento General San Martín, cuya ciudad cabecera es Tartagal, se pasó de 676 a 759 casos, es decir, continúa por encima de la media provincial.



Sin embargo, desde el Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial, se afirmó que se realizó “un análisis pormenorizado de la situación epidemiológica del municipio de Tartagal” para autorizar la apertura de los locales gastronómicos hasta la medianoche. Se aseguró que la habilitación fue posible porque "las medidas que tomó Tartagal permitieron que los casos de COVID-19 hayan disminuido significativamente”. Asimismo, se sostuvo que en el Hospital Juan Domingo Perón no existe ya la tensión que se tenía hace unos días, lo cual “muestra con claridad que las medidas que se han tomado dieron buenos resultados, logrando que la situación epidemiológica y sanitaria esté bajo control", explicó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.

El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, destacó: "Sabemos que en medio de toda esta pandemia, es difícil encontrar el equilibrio entre el cuidado estricto de lo sanitario, lo económico y social, que necesita también ser atendido porque las personas para vivir necesitan trabajar, y lo estamos logrando porque el COE el 3 de septiembre también nos habilitó el comercio en general y a partir de hoy lo gastronómico”. Sin embargo, instó a los tartagalenses a no relajarse “porque la tormenta todavía no ha pasado y va a depender de todos que sigamos flexibilizando actividades, mediante la mejora de la situación epidemiológica y que no tengamos que retroceder porque los números de contagios vuelvan a aumentar".

De los números que dio ayer la Provincia, 219 casos nuevos se detectaron en Capital para sumar 5204. En Orán se registraron 24, para acumular 1514. Son 18 casos que sumaron en los departamentos Cerrillos, General Güemes y General San Martín para acumular 320, 609 y 1404, respectivamente. En Metán se registraron 13 casos nuevos y ya suman 90 en total.

En Chicoana, 12, donde se acumulan 70 en total. Fueron 8 los casos que se detectaron en Rosario de Lerma en donde ya son 257 los casos. En La Caldera son 7 positivos para sumar 117. En Anta, Cafayate, La Viña, y Rivadavia hubo dos casos en cada departamento para sumar 66, 29, 53 y 110, respectivamente. Los departamentos que tuvieron un solo caso fueron Iruya, La Candelaria, Los Andes, y Rosario de la Frontera, donde sumaron 55, 4, 109 y 32, respectivamente.

Unos abren, otros cierran

El COE provincial informó que tras evaluar positivamente la situación epidemiológica de la ciudad de Tartagal, los locales gastronómicos podrán volver a atender con protocolos hasta la medianoche.

El departamento San Martín fue el primero en tener un crecimiento exponencial de casos de covid-19 positivos que hizo saltar la alarma en toda la provincia, pero tras algunas medidas como volver rápidamente a la fase de aislamiento obligatorio, incrementar elementos sanitarios y tiendas de campaña, las últimas semanas se fue notando un decrecimiento que le permitió volver a flexibilizar algunas actividades.. Tartagal ya había habilitado desde el 3 de septiembre el comercio, aunque con franjas horarias y con el uso de DNI par e impar para circular.

En cambio, las autoridades de los municipios del departamento Los Andes, San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, decidieron sumarse a las medidas adoptadas por Capital, Orán y General Güemes, entre otras, y volver a Fase 1 debido a la aparición de nuevos contagios.

En cuanto a Tolar Grande, fue su propio intendente, Sergio Villanueva, quien lo anunció vía redes sociales. El jefe comunal explicó que fueron dos casos de relevancia los que lo llevaron a tomar la decisión, ya que el enfermero del Centro de Salud y un uniformado de las fuerzas de seguridad dieron positivo en el testeo.

Villanueva intentó tranquilizar a la población al aclarar que ya se había contratado un nuevo enfermero para acompañar al médico local, por lo que la atención cotidiana está garantizada.

En San Antonio de los Cobres, el COE municipal informó que también se suma a las medidas del ASPO “debido al crecimiento de casos positivos de coronavirus”. La atención de los comercios será de 8 a 14 y solamente podrá salir una persona por familia respetando el día de acuerdo a la terminación del documento.

En ambas localidades, las medidas adoptadas correrán hasta el lunes 5 de septiembre.