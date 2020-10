De la segunda de la FMS a la quinta de Alejo & Valentina

#RondaDeFree Stuart y Mecha, los dos ganadores sin réplica en la primera fecha, se cruzarán en el versus más picante de la segunda jornada de la FMS Argentina 2020, este sábado 26/9. También batallarán Wolf vs. Cacha, MKS vs Nacho y Papo vs. Klan, y habrá exhibición de Zaina vs Tiago. Eso sí: el cruce de Sub y Dtoke quedó postergado porque el mendocino no pudo viajar a Buenos Aires por la pandemia.

#Pantallazos La quinta temporada de Alejo & Valentina tendrá su season finale en la plataforma Flixxo, el 27/9 a las 21, con invitados que van de El Demente al Papa Francisco. También tenés para ver la "antisesión" de Infierno porteño, de Pommez Internacional, filmada en directo desde La Fábrica. Y las sesiones del point online de música salteña El Hospicio: ya está la de Niñx Rata y cada lunes irán estrenando la de Fran Resina, DRER, Lola Bloom, Sonajero de Brujo y Mono Rocha.



#VideosConCrema Nathy Peluso soltó clip de Sana sana, anticipo del disco Calambre, y viene con mezcla de reclusión con coreografías urbanas, pantanos interiores, vedetinas y batracios. También hay nuevos videos de Mi Amigo Invencible (Jardín secreto, con animaciones de Julián Freijo), de Femigangsta (Canceladx, con palitos a la dictadura del look en redes sociales y protagónico de Sofía Klimkowski), de Duki (Sold Out Dates, diario de giras prepandemia) y de Kiddo Toto (Caen, con feat de Cieloazul).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en curso: sale ronda de actividades virtuales y gratuitas contra el racismo, organizadas por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con conversatorios y talleres de rap, dibujo y pintura (hasta el 11/10). Clic de solo lectura: la juntada online Poesía en tu sofá unirá a poetisas de toda América Latina, entre ellas las argentinas Verónica Viola Fischer y Valeria Mussio (27/9 a las 19). Clic sobre tablas: el ciclo teatral virtual Conexión Inestable/Poor Connection convida 14 obras breves de compañías argentinas, mexicanas y británicas, de viernes a domingos en TIMBRe4.

#AltaTemporada Sale la tercera encarnación del hit de culto alemán Deutschland 89, sucesora de Deutschland 83 y Deutschland 86, y promete llevarse puesto de una vez el Muro de Berlín (25/9, Amazon Prime Video). También hay debut para la cuarta de Fargo (27/9, FX). Y sale especial de episodios-piloto de series, con los capítulos iniciales de The Big Bang Theory, Friends, Alf o Gossip Girl, entre otros clásicos seriéfilos (26/9 desde las 7:20, Warner Channel).

#HacelaSimple Un combo de 8 djs y Blunted Vato se unen al DJ y productor electrónico Bruno LC en su tema BLUNTED 4. También esperan play las nuevas canciones de Cochecama (De la mano, anticipo de su tercer disco), del rapero Spekter (Botellas), de Antuantu (Señales, desde Berlín), del cordobés Cristóbal Sterpone (Kiero encontrarte), de María Codino (No te olvides de mí), del performer bonaerense José Ajaka (Bienvenido) y del dúo serrano Siempre Puente (Semilla).