Nuevo recorrido para el transporte

Con matices y algunos reparos, el pedido del intendente Pablo Javkin para que el Concejo declare la emergencia en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) por tres años y lo faculte durante ese período para rediseñarlo, fue aceptado por la oposición y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde la secretaría de la Movilidad dijeron ayer que el documento enviado al Palacio Vassallo no era una "propuesta concreta" y que el núcleo central era "asumir la realidad" del sistema. Pero el proyecto establece implementar "a la mayor brevedad" la redefinición de líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, ramales, paradas, paradores y otras cuestiones operativas. Además, incluye la renegociación de los contratos, en el marco del pliego vigente con las empresas que prestan el servicio: Rosario Bus, El Cacique --que hace unos envió una nota al Concejo amenazando con irse a fin de mes si no la compensan financieramente-- y la estatal Movi.

El expediente para declarar la emergencia en el TUP ingresó ayer al mediodía al Concejo. "Vamos a tratar el proyecto del Ejecutivo con total responsabilidad y entendiendo que estamos en una emergencia, pero plantearemos que esté expresada en esa mesa la voz de los usuarios, que puede ser a través de una audiencia pública, preservar la prestación de un servicio que no los deje a pie, y que el reacomodamiento del sistema no lo paguen los trabajadores", dijo a Rosario/12 el concejal del Frente de Todos-PJ, Eduardo Toniolli.



El edil, integrante de la Comisión de Servicios Públicos, consideró que el plazo de tres años que pide Javkin "no puede ser pensado como un escenario único, tiene que haber varias etapas. Hay una que está clara que es la emergencia propiamente dicha, lo otro hay que volver a discutirlo". También quiere poner sobre la mesa la discusión de las fuentes de financiamiento. "De eso dependerá si se achica o no el sistema de transporte, con más recursos se tienen mayores prestaciones", planteó Toniolli.

La concejala de Juntos por el Cambio, Renata Ghilotti, afirmó a LT8 que el sistema "así como está es insostenible". La edila, representante del Concejo en el Ente de la Movilidad, señaló que "claramente hay una emergencia" y que es "la oportunidad" de discutir el sistema integral de movilidad. "Hay trabajadores que no cobran sus sueldos y usuarios que no tienen cómo moverse cuando hay paro. El Estado debe garantizar que Rosario tenga colectivos”, agregó.

Por su parte, el titular de la UTA, Sergio Copello, indicó a este diario que todavía no contaban con mucha información sobre el proyecto enviado por el intendente, pero que sí tenían claro como gremio que defenderán las fuentes de trabajo y el 100 por ciento del salario. "Después vamos a sentarnos para aportar nuestro conocimiento, pero lo primero que hay que determinar si esta es una emergencia para pasar del covid o será un sistema definitivo", remarcó el dirigente gremial.

El proyecto que Javkin presentó ayer en el Palacio Vassallo solicitando la Emergencia del TUP por 3 años tiene como objetivo principal implementar distintas acciones para racionalizar los recursos ante la abrupta caída de la recaudación por la pandemia. El servicio, precisaron, fue planificado para que se realicen aproximadamente 400 mil viajes por día, mientras que esta semana, en ninguno de sus días se superó los 70 mil.

"Este descenso implicó la pérdida de facturación, que en su pico máximo llegó al 92 %, mientras que los kilómetros recorridos por el sistema solamente se vieron afectados en una baja del 30 % respecto al total previsto, lo que implicó pérdidas por ingresos tarifarios que, al presente, superan los 1.300 millones de pesos, agravando la situación previa a la pandemia donde los Ingresos al sistema por recaudación representaban el 55% de los mismos", precisó Javkin en el proyecto que ingresó ayer en el Concejo.

El dilema, como lo planteó la titular del área de Movilidad, Eva Jokanovich, es ver cómo hacer para que funcione un sistema de transporte, los choferes cobren en tiempo y forma, y que las empresas no quiebren. Desde la secretaría indicaron que "hasta el momento, los esfuerzos realizados por la Municipalidad, más los aportes del gobierno de Santa Fe y del Estado Nacional, no han podido generar una solución definitiva para garantizar la continuidad del servicio".

El artículo del proyecto enviado por Javkin facultándolo a renegociar ios contratos de transporte vigentes con las empresas, señala que deberán tomarse en consideración: La preservación de ia calidad del servicio y el cumplimiento de los parámetros sanitarios, el interés de los usuarios y la accesibilidad al servicio, la seguridad del sistema y la rentabilidad de las empresas prestadoras y/o concesionarios.