Siempre hay alguien molesto

Estoy a la espera de un sobre; la fila del Correo Central se bifurca en dos: una se disipa hacia el Monumento, la otra hacia la peatonal. Pero ambas confluyen en el pórtico del edificio, la escalera, el techo infinito.

Es temprano en la mañana y afuera hace frío. El invierno llegó parsimonioso y en cuarentena. Me declaro un hombre paciente. No despotrico por las largas colas ni tampoco por el retraso del médico. Me gustan la espera y sus salas. Aprecio mirar, desde el proscenio, el drama que se desarrolla alrededor.

El hombre de adelante mío lee un diario. Me calzo los lentes y me asomo, apenas, pero la distancia es tan grande que uno ya no puede ni practicar esos pequeños hurtos. El título es alarmista, hay muchos ceros y eso me facilita la noticia. Me estremecen las estadísticas. Reducir lo singular, lo genuino y único de una persona a un porcentaje me parece obsceno. Miro para un costado; contra la pared del Correo veo un montón de mantas y frazadas arrumbadas sobre un colchón. Debajo se intuye una persona. Pienso que ya debe estar calculada, ese individuo ya debe ser un registro numérico.

Veo que detrás de mí se replican las caras de barbijo y me acuerdo de un cuento de Cortázar, Ómnibus. Si alguien no lleva barbijo, el resto se molesta. Si alguien duerme contra un cordón, algunos se indignan. No por altruismo, sino por desemejanza. Siempre estamos molestos. Si algunos de los presentes de la cola manifestara que está ahí para cobrar el IFE, habría disgustados. Si otro está ahí para pagar algún impuesto, se lo reprocharían. Si yo digo que violenté la cuarentena para retirar libros, me denunciarían. Si uno de los salientes se contagia, todos se enojan; son los mismos que maldicen el encierro. Siempre están molestos.

De pronto me siento avergonzado y frívolo. Siento que debería dejarle el lugar a otro que tenga algo más urgente. Miro a la chica rubicunda, atrás, en su cerca pintada sobre el piso. Me mira; el barbijo se contrae y se expande. ¿Me estará insultando? Pasá, yo espero, le digo. Se niega, yo insisto. Finalmente se decide y se adelanta y adivino una amplia sonrisa detrás de la tela y el gracias. Me siento complacido; estoy seguro que, por ahora, Kundera es menos importante que cualquier trámite.

Se me ocurre algo presuntuoso. Pienso que a esa chica no la voy a volver a ver. Nunca reencuentro a las personas con las que compartí algo eventual (la cola de un banco, la espera en una carnicería, el colectivo). Es más, si no inventáramos artificiosos mecanismos instituyentes como el trabajo o las aulas o la amistad o el matrimonio, jamás nos encontraríamos dos veces con alguien; así de grande es una ciudad y el mundo tan pandémico.

«Hay que tener pollera para que te dejen pasar». Interrumpo mis cavilaciones baratas. Veo un hombre de edad, con esa pantalla de soldador. Me parece sólido y retrógrado. Miro para otro lado, indiferente. Al costado, otro hombre se revuelve en esa pleamar de cobijas. «Sí. Parece que hay que tener pollera, nomás». Suspiro y le cedo el paso. Siempre hay alguien molesto.

No me agradece, pero sí lo hace el anciano de más atrás, a quien también dejo pasar con toda su comorbilidad. No debería estar ahí. Me voy al final de la fila, no me interesa. Yo solamente espero un sobre con libros y la demora no me irrita. «¿Qué sos, el héroe sin capa?», se burla uno. Yo me río y miro enfrente. Pienso que a esa plaza revolucionaria la recorre un soplido invisible e infecto que se adentra en los más desafortunados. Así nos lo vendieron.

Lentos y alejados vamos ingresando, uno a uno. Adentro nos reparten números, directivas y también hay espera. O sea, que la cola anterior era la espera de la espera, la meta-espera. Me siento en una de esas sillas uniformes. Una persona cada dos asientos es la indicación. Veo gente parada y eso me da culpa. Así que le dejo el asiento a una mujer muy abrigada. Me toca el brazo, en gratitud.

« Señora, la distancia » indica un guardia. La señora me retira el contacto como si se hubiese quemado. La gente nos mira, intranquila. Sacuden la cabeza, fruncen las cejas. Siempre hay alguien molesto.

Yo me alejo y me abstraigo. Se escuchan quejas, suspiros, murmuraciones. A mi lado veo que un hombre tiene un número muy tardío. Miro el mío, es menor. Se lo cambio. El hombre se alegra. Saca un tubito con alcohol y humedece todo el número veinticuatro de papel.

«No te ofendas, es por seguridad» me dice. ¿Servirá así, marchito y despintado? Me ofrece el alcohol y restriego un poco las manos como una mosca. Después de un buen rato me llaman. Paso a un escritorio envuelto en nailon, me dan una boleta y me mandan a la caja para luego volver, nuevamente. Otra fila, otra espera.

En la caja hay dos señoras de mediana edad. Una habla por celular, se pone virulenta, dice que no pudo conocer a la sobrina recién nacida. Se queja del gobierno. Ecos de algunos operadores mediáticos. Finalmente me dan el sobre. Lo rompo allí mismo y encuentro los libros de Kundera, intactos. ¿A qué le tenía miedo antes del virus? ¿A que me llegue un libro doblado por correo? Adentro de uno hay plata y una nota de mi madre: “Un fuerte abrazo a la distancia”.

Los barajo, distraído, y veo que se pueden formar frases coyunturales, aplicables al contexto. Me queda: El encuentro; Los amores ridículos; La despedida; La insoportable levedad del ser; La lentitud;, La ignorancia; La fiesta de la insignificancia; La broma; El libro de la risa y el olvido; La identidad y La vida está en otra parte.

Salgo del Correo entusiasmado. El indigente ya está despierto y me mira desde las profundidades. Tiene barbijo y está sentado con la pared de respaldo. Saco los libros y la nota de mi madre del paquete. Dejo solamente la plata y pego el sobre de vuelta. Me acerco y se lo suelto al hombre, entre los cobertores. ¿Cuánto hace que no recibe un sobre con matasellos y estampilla?, con ese ingenuo ardor de querer saber lo que encierra.

«Dale nomás, sigamos manteniendo vagos», dice alguien que seguramente vio la maniobra, pero ya no me importa. Es más de lo mismo. Siempre hay alguien molesto.

[email protected]