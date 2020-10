Scaloni, ante el mayor desafío

Lo que podía suponerse como una transición en la Copa América del año pasado en Brasil ya es una realidad: el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya asumió que las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que comenzarán este jueves con el duelo ante Ecuador en la Bombonera las afrontará con un equipo nuevo, sin integrantes de aquellas camadas campeonas del mundo juveniles en Holanda 2005 y Canadá 2007, que poblaban la lista en el subcampeonato de Brasil 2014. La única excepción, claro, se llama Lionel Messi.

Por el inexorable paso del tiempo, pero también por decisión del técnico, la nueva Selección tiene el sello de autor de Scaloni y está dominada por jóvenes con proyección pero sin una actualidad relevante, jugadores complementarios que se fueron sumando en el final del ciclo anterior y apenas un puñado de futbolistas de elite mundial, todos bajo el liderazgo de Messi. Alcanza con repasar los partidos de las primeras jornadas de la Ligas Europeas para comprobar que sólo una pequeña minoría de los elegidos por Scaloni se desempeñan con regularidad en equipos poderosos del Viejo Continente. Una realidad diferente a la década pasada, cuando cualquier clásico europeo o partido de Champions importante contaba con destacada presencia argentina.

El equipo titular que tenía en la cabeza Scaloni para el debut era con Franco Armani o Emiliano Martínez; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Sin embargo, la lesión y posterior desafectación del defensor de Fiorentina dejó un hueco que seguramente podrá llenar Lucas Martínez Quarta, de gran presente en River y a punto de partir al fútbol italiano.

Sin Pezzella, dos de los cuatro supuestos defensores titulares llegan a la convocatoria con escaso rodaje. Otamendi, ya fuera de la consideración de Pep Guardiola para el Manchester City, debutó este domingo en la temporada jugando para el Benfica, tras ser cedido como parte de pago del pase del defensor Rubén Dias. En tanto Foyth, sin lugar en el Tottenham de Mourinho, fue transferido al Villarreal durante esta semana. De la línea de cuatro ideal en la cabeza de Scaloni, sólo Tagliafico viene jugando con regularidad en el Ajax. Por eso, no sería extraño que el DT se decante finalmente por Gonzalo Montiel y Martínez Quarta, que vienen con ritmo en River por la Copa Libertadores y se conocen de memoria por su continuidad en el equipo de Marcelo Gallardo.

En el mediocampo, la gran incógnita pasa por Giovani Lo Celso, que a pesar de haber sido comprado por el Tottenham en una cifra récord a principio de año, no consigue afianzarse en el equipo de Mourinho. De los cuatro partidos que van en la Premier, sólo en uno fue titular y en otro ingresó desde el banco. En los últimos siete días, en la goleada de este domingo 6-1 sobre el Manchester United ni siquiera estuvo citado, mientras que el jueves apenas había jugado 45 minutos y anotado dos goles en la paliza 7-2 sobre el Maccabi Haifa y el martes no había estado convocado en el duelo de octavos de final de la Copa de la Liga ante el Chelsea.

El caso de Paredes, en cambio, tiene sus atenuantes. Si bien no completó 90 minutos en ningún partido desde que comenzó la temporada, el ex jugador de Boca tuvo coronavirus y en los últimos dos encuentros del PSG ya fue elegido como titular por el entrenador Thomas Tuchel. Los otros dos mediocampistas, Ocampos y De Paul, son indiscutibles en sus equipos. El ex River está atravesando el mejor momento de su carrera y es una pieza vital en el Sevilla, mientras que el ex Racing también es figura del Udinese, aunque el equipo arrancó muy mal la serie A con tres derrotas en filas.

Adelante es donde Scaloni tiene material más jerarquizado: además de Messi cuenta con Lautaro Martínez y Paulo Dybala como alternativa, dos de los delanteros más cotizados del fútbol italiano.

Con ese panorama y con las bajas obligadas de Walter Kannemann (Gremio) por dar positivo en coronavirus, Agustín Marchesín (Porto de Porgual), Renzo Saravia (Inter de Porto Alegre) y Nicolás González (Stuttgart), todos lesionados; y Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy de Estados Unidos), por razones logísticas, Scaloni saldrá a mostrar a su nuevo equipo con sólo una práctica encima y ninguna certeza de rendimiento. Poder encontrarlo será su gran desafío.