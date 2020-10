Liga de España: el Barcelona de Messi igualó 1-1 con el Sevilla 

Barcelona, con Lionel Messi de titular, igualó 1-1 este domingo con el Sevilla de Marcos Acuña y Lucas Ocampos, en el cierre de la quinta fecha de la Liga de España.



Ambos goles fueron convertidos cerca del inicio del juego: el holandés Luuk De Jong puso en ventaja al elenco sevillano a los 8 minutos, mientras que dos minutos después igualó el marcador el brasileño Philippe Coutinho.

En el equipo culé, dirigido por Ronald Koeman, el defensor Santiago Ramos Mingo, de 18 años, volvió a ocupar un lugar en el banco de suplentes, al igual que Franco "Mudo" Vázquez en la visita, pero ninguno saltó a la cancha en los 90 minutos.

Real Madrid, en tanto, venció horas antes 2-0 al Levante con tantos del brasileño Vinicius y de su goleador francés Karim Benzema y se subió de esta manera a la cima de la tabla de posiciones.



Por otra parte, Facundo Roncaglia y Jonathan Calleri fueron los artífices estelares de la victoria 2-0 de Osasuna como local ante Celta de Vigo.

El ex lateral derecho de Boca cumplió con la ley del ex ante el Celta, para iniciar el camino del triunfo en el primer tiempo, mientras que el también ex delantero xeneize sentenció la historia a los 76 minutos.

Osasuna sumó así su segunda victoria en el torneo, después de haber sufrido un par de derrotas consecutivas, y aún debe un partido.

La fecha se completó con el triunfo 1-0 de Alavés (Rodrigo Battaglia fue titular) ante Athletic Bilbao y el empate 1-1 entre Cádiz (con Marcos Mauro entre los once y el ingreso de Augusto Fernández) y Granada.

Principales posiciones: Real Madrid 10; Betis 9; Real Sociedad y Villarreal 8; Barcelona y Sevilla 7.