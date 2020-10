Los últimos pibes

Olió el papel y la madera. Acarició las vetas retorcidas que, sin embargo, seguían su camino inexorable hasta el borde del escritorio. Lo había acompañado en cada clase, en cada herida, como un amigo. Como a un alumno, otro, Braian. Firme, tenaz, terco, como los clavos que lo aferraban por dentro, de fierro, de metales oxidados pero que recuerdan. Sobre su tapa se había sentado más de una vez a explicar cosas que ni él estaba seguro de entender, pero con la confianza del artista que se sube a un escenario a darlo todo, aunque sepa desde un comienzo como termina la obra. En ese mismo lugar se había sentado otro, que no conocía, ni le importaba, y otros también que sí le importaron. Hernán le había dicho que no les hiciera caso, que son las épocas que cambian, que el respeto, que la identidad, que las generaciones que pasan.

La lapicera sobre la hoja daba giros cortitos buscando el camino más retorcido que fuese posible imaginar para ir siempre en la misma dirección. Dejando un rastro como se deja con cada palabra dicha, a veces azul, a veces rojo y a veces negro. Buscó la silla con los ojos, escribía muy mal de pie. Las piernas le dolían, sobre todo la rodilla derecha, víctima de tantos intentos. No seas tan duro con vos, pibe, no es tu culpa, seguía diciendo Hernán. Los chicos son así, no les enseñan nada en la casa, cuando caen los padres entendés todo, son calcos, la misma ignorancia, la misma idiotez, la misma falta de respeto.

La punta de la lapicera llegó al borde del renglón y se detuvo, seguiría girando un poco más la bolita en su interior por inercia, como esperando que el otro la dejase a su capricho. Capricho, esa era la palabra que había usado, les dan todos los caprichos y en tiempo record, no saben cuándo parar, que la zapatilla, que la play, que el jueguito y así son, eso aprenden. Aunque no todos pueden darle los mismos lujos, algunos no les dan casi nada, pero no porque no tengan la plata. Los padres de Braian estaban muertos o en la cárcel, quiero decir, que la madre estaba en la cárcel y el padre había muerto, o al revés, él no los mencionaba mucho, y a veces sospecho que no le importaba la diferencia. Se sentaba sobre la tapa del escritorio como si fuese un territorio conquistado y me traía las excusas, o me tiraba algún chiste y se reía mostrando cuatro huecos negros. ¿Qué pasa, profe? Vio, como está hoy la calle… imposible. No, no, no es que no quise, es que vino Marta y bueno, no podía hacer la tarea. Me reta la Martita si no le doy bola… usté me entiende. Y hubo que llevarla a la salita, tenía la cabeza en otra cosa, profe. Estiraba las palabras derramando esa seducción que solo se aprende en las calles.

El papel estaba ya casi completo, relleno de jeroglíficos azules como patas de arañas agonizantes en fila, retorciéndose, sudando aún la tinta fresca que las había exterminado. Martita era la hermana y también la excusa de todos los retrasos. Me pidió que fuera a verla, estaba asustado, aterrado. La cama de la niña era un colchón en el suelo, alguna vez blanco, cubierto por la fina capa de tierra que lo cubre todo, que lo reclama todo, que les exige volver a lo que fueron, siempre antes de tiempo. La mancha roja se mezclaba con el polvo como una especie de ritual de invocación que aguardase el suspiro divino y Braian miraba hacia otro lado. Buscaba mi mirada, la niña se escondía en donde no había lugar para esconderse, mezclándose con la suciedad del fondo.

Todo estaba bien, nos aseguró la enfermera en la salita. Unas pastillas y algunas recomendaciones para Martita y nada más. Los ojos de Braian se agrandaron y entonces me abrazó. Sus dedos se clavaron en mis costillas y sentí la humedad en el hombro. Puff qué cagazo me pegué, nunca más profe. Es un grande usté, dijo y me soltó de golpe, como si descubriese que estaba haciendo algo incorrecto. Lo tibio de su abrazo me duró hasta volver a casa. Guardé el auto y me fui a dormir sin comer.

El papel estaba completo. Solo quedaba la última línea recta por rellenar. Grabó el garabato final, lo que decía que era él y nadie más. Y salió del salón de clase por última vez cerrando la puerta.