Joe Biden pidió unidad entre los estadounidenses

El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden apeló a la unidad de los estadounidenses durante un acto de campaña en el estado de Pensilvania. “No creo que tengamos que elegir entre ´la ley y el orden´ o justicia racial en Estados Unidos”, dijo el exvicepresidente. Además indicó que la pandemia no distingue entre demócratas o republicanos y llamó a que todo el mundo use barbijos. Anteriormente había estado en Florida donde pidió el voto latino. “Esta elección es demasiado importante para no participar”, escribió en español desde su cuenta de Twitter. Las elecciones presidenciales en EEUU serán el 3 de noviembre.

Cerrar la grieta

Biden habló en la ciudad de Gettysburg, donde se dio una de las batallas de la Guerra Civil estadounidense, símbolo de la división del país. “Luchamos en una Guerra Civil que aseguraría una Unión para cumplir la promesa de igualdad para todos. Y a los tropezones, nuestros mejores ángeles prevalecieron lo suficiente contra nuestros peores impulsos para hacer una nueva y mejor nación”, sostuvo el demócrata. Luego volvió a subrayar su deseo de cerrar la grieta estadounidense. “Les doy mi palabra: si soy elegido presidente, reuniré el ingenio y la buena voluntad de esta nación para convertir la división en unidad”, manifestó el candidato. Además sostuvo que no permitiría el odio en el país. “Como presidente enviaré un mensaje claro e inequívoco a toda la nación: no hay lugar para el odio en EEUU. No le daremos ninguna licencia. No le daremos oxígeno. No le daremos ningún tipo de lugar”, indicó Biden.

El excompañero de fórmula de Barack Obama también se refirió al coronavirus luego del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca tras haber estado 3 días en un hospital militar. “Al virus no le importa dónde vive ni a qué partido político pertenece. Nos infecta a todos. Le quitará la vida a cualquiera. Es un virus, no un arma política”, sostuvo Biden. Su campaña viene reforzando la idea del cuidado luego de que el presidente diera positivo al test de coronavirus el viernes pasado. En ese sentido el exvicepresidente está haciendo del uso de barbijo su latiguillo. En su cuenta de Twitter publicó un video con la imagen de Trump sacándose el barbijo la noche del lunes. En paralelo Biden se pone el suyo. “Las mascarillas importan. Salvan vidas”, puede leerse en la publicación.

Voto latino

En paralelo el gobierno de Florida anunció que extendía el plazo para anotarse a la votación online o por correo. La prórroga se dio debido a que la página de la autoridad electoral había colapsado durante el día. Biden estuvo el lunes en Miami encabezando reuniones con latinos de la ciudad, especialmente haitiano y cubanos. El candidato demócrata centró sus promesas en temas de salud, empleos, educación e inmigración. Biden había buscado dejar en claro que no tiene nada de socialista o comunista como dice la campaña de Trump en Florida. "Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me he enfrentado a los Putin del mundo. Me he enfrentado a todos estos dictadores. No fui acogedor con ellos (...) Soy el tipo que les hizo saber que esto se termina acá. Se detiene conmigo como presidente", había sostenido el exvicepresidente.

En base a las últimas encuentras el electorado de Florida manifestó en un 51 por ciento que piensa votar por Biden. En tanto que el 45 por ciento se decantó por reelegir a Trump, según un sondeo divulgado por la Universidad del Norte de Florida (UNF). En este estado se disputan 29 electores en las elecciones presidenciales, en tanto que el total del país es de 539 electores.