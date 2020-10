Aislamiento 14

Yo estaba terminando una nouvelle, una cuestión media distópica justamente, parece un chiste, pero es en serio. A veces la realidad y la ficción se confunden de equipo, digamos. La cuestión es que ya había hecho un poco de entrenamiento de muñeca y estaba corrigiendo este relato futurista que quizá algún espectador lo haya leído, La Anunciación se llamaba (silencio). Y la verdad, es que no suelo buscar material en estadísticas y fechas, confió mucho en la veracidad propia de los textos, digamos. No soy de la línea Julio Verne, digamos, que escriben con la Enciclopedia en el escritorio, para decirlo a la antigua. Sin embargo, aquella mañana, fue la excepción que confirma la regla, digamos. Me metí a buscar unos mapas y ahí me salta la pantalla esa que ponía: URGENTE CADENA NACIONAL. Yo, me acuerdo que intenté buscar lo que necesitaba pero no se podía cerrar esa pestaña de ninguna manera, y todavía no había adblock para las Cadenas Nacionales.

No, yo no los uso. Jamás me perdí ninguna Cadena Nacional.

Sí, me acuerdo de cada detalle de esa mañana. Pensé: esto no puede ser. Esto es mentira. Esto lo hacen para probar cuánto poder tienen. Así que esa tarde convencí a unos amigos que vayamos a jugar al fútbol al parque, como un gesto de resistencia, te das cuenta. Todavía íbamos 0 a 0 cuando nos cayó el móvil policial, y por pelotear, digamos, me pasé todo aquel año trabajando en un criadero de gallinas (silencio). Lo que me consolaba, es que Borges, ni más ni menos, él también trabajó en el gallinero. Me falta bibliotecario y lo empato al maestro.

+++

Con la cúpula del Senado me encantaría. ¿Ahí se ve? Si tuviera un plumero gigante se lo pasaría para que en los festejos de mañana, se la vea espléndida.

Lo mío es una historia muy sencilla, pero si quiere se le cuento. A mí me contratan de la empresa de limpieza, y primero entro en una escuela de San Telmo, después me pasan a la hemeroteca del Senado, y enseguida al recinto. Yo estaba encargada de limpiar los pupitres, las alfombras, todo eso. Los miércoles dejábamos ya todo preparado para las sesiones. Pero aquello fue extraordinario, como todo el mundo sabe. Me llaman a mi casa la noche anterior y me dicen si podía estar al día siguiente desde las cinco de la mañana.

¡En cuatro horas nomás dejamos todo impecable! El escenario, que era lo más importante, porque era donde apuntaban las cámaras, estaba reluciente.

Nosotras no teníamos permitido estar ahí abajo con los legisladores, pero yo me asomé igual. Me asomé porque me gustaba mucho, siempre me había gustado todo esto, y te imaginás que verlo en vivo es otra cosa. Porque en la televisión hay cosas que no se ven, ni se verán nunca. Los olores por ejemplo. El olor del presidente, la energía cuando Maskarov avanza por los pasillos.

Muy nerviosos, desconcertados. El recinto parecía un hormiguero alborotado. Pero él no, él está hecho de otra madera. Esa mañana estaba tranquilo el presidente, yo lo sé porque lo vi en los pasillos, y él me saludó (silencio). Por mi nombre me saludó. ¡Por mi nombre me saludó! ¿Me entiende lo que le estoy contando?

Con toda la gente que él conoce, y trata, y todo lo que debía tener en la cabeza en aquel difícil momento, me saluda por mi nombre a mí. Así es él: uno en un millón. Y eso es lo que yo quiero contarle porque fue el privilegio de ser parte de la historia, desde ahí, desde el interior de esa cúpula (silencio) ¡Cómo le pasaría un plumero gigante! (risas). Bueno, no sé que más quiere que le cuente.

Se deben haber ido a Trenque Lauquen, las ratas cobardes de la oposición.

Lo que pasó es que enseguida se nacionalizan todas las empresas y yo quedo de sub-directora del equipo de limpieza, así que este próximo viernes le puedo decir que en el recinto va a haber que cerrar los ojos de tanto brillo (risas). Y dicen que después va a ser una cosa increíble la fiesta. ¡Más que lo del Bicentenario! ¿Se acuerda?

Ah, usted ni había nacido, claro. ¡Cómo pasa la vida!