Mary y el cableador mágico

La Mary está divorciada y debe cargar con todo. Ha obtenido el beneficio del IFE solamente. Está sola en la emergencia: una de sus chicas se ha cortado el dedo y ella la asiste con una sonrisa fija que contiene algo del pavor de que se desangre, pero parece no ser nada.

--Es un vidriecito, nena.

La tranquiliza comprendiendo que no puede encontrar la causante de tanta desmesura por esa sangre en el piso de baldosas, mientras que la más chica pide de comer y caca a la vez y además suena al teléfono y Mary no llega ni a una cosa ni a otra y larga un gemido imperceptible para que la más chica pare de pedir y a la vez la más grande no se asuste: un ronquido de hembra con cría que anuncia que no hay nada que temer pero que hay que apurarse y no hay nada que pedir y dejarse de joder un rato que no pasa nada.

Pero la sangre que no es mucha no le para y el celular que se mueve como un cascarudo a su lado detenta el número del novio cableador a quien atiende explicando y quien entiende todo, porque está a la vuelta colgado de las alturas pero se hará un rato para llegarse hasta ahí, donde ocurre el desangradero y ya está llegando como venido del cielo literalmente .

Va al baño, se enjuaga, se acomoda el barbijo, toma una venda limpia, la apoya en la herida y aprieta fuerte hasta que la más grande dice ¡Ay! y él la mira como enojado y le habla de que en los castillos, así es como se curaban a las novicias del reino por aquello del zapatito de las aspirantes a Cenicienta, que como no le entraban hacían tanta fuerza que se lastimaban, momento en que la más chica puede irse con su mama al baño y a su regreso, la Mary sudada como una percherona, ve el cuadro completo: Mario Hugo fumando con la ventana abierta, sentado sobre un peluche gigante dibujándole a la más grande aros con el humo y el guiño señalando con el mentón la piernita envuelta sin una gota de herida visible y puesta a descansar sobre al lomo del Sapo Pepe de plástico que la deja estarse en su lomo porque es muuuy bueno, mientras que afuera se desarma otro chaparrón y el tipo avisa por el celu que ya; que no podrá terminar el trabajo a la intemperie y que se lleven todo porque él está en una emergencia.

Y vuelve a guiñar el ojo a la Mary, como diciéndole todo está bien, llueve, mejor me quedo porque está viniendo la noche, estamos jugando y de paso me hacés unos chipás como vos sabés.

¡Eh preciosas!; se dirige a las tres, pero en un tono suave, de visitador médico, de clérigo de colonia en peli vieja , de dibujito animado que ha venido del cielo de nubes y cables para salvar a la princesa que ahora mira a otra princesa por tevé junto a la más chica y la Mary percibe algo así como un cono de felicidad doméstica y se mira en el espejo de la galería viéndose algo desaliñada pero atrás, por detrás de ella, como un pasado en presente algo así como una familia que renace mientras cae la lluvia en pomponcitos de garúa que pegan sobre los vidrios con levedad de caricia. El mundo ha enloquecido con cifras de batallas todas en contra del humor, el amor y la salud. Ella le ha pedido a su novio el cableador que obstruya esos canales de noticias para que las nenas no vean las mortajas desfilando.

--¿Podrás hacerlo? Es por un tiempo, hasta que pase todo… Que en esta casa solo haya dibujitos y pelis de amor.

Podoroska, reconocida hincha del Canaya se mete en semi de Roland Garrós. En Villa Gobernador Gálvez, la señora directora María Teresa Vecchia, al frente de la escuela n° 124 postea a Videla y un Falcon verde con Alberto Fernández, Cristina, Massa y Kicillof secuestrados. Trump hace esfuerzos para no explotar de odio y de supuesta covid-19, maquillado de un colorado tan fuerte como bragueta de ladrillero.

El Cableador Mágico mira serio torciendo la bombilla entre la yerba, repasa el fixture de un fútbol que parece no volver más y se echa vestido en la cama mayor con un paracetamol entre los dientes.

"Hasta que pase todo", ha dicho La Mary, tan cándida y ferviente que le ha dado a él como un ramalazo de ternura.

Un fulano de buen corazón que ha perdido su casa en medio de la peste destinándola a su ex pareja y los pibes para que puedan vivir mejor que en el rancho donde estaban. Entonces, con apenas un bolso de la empresa, un sacón, dos camisas, un vaquero y tres remeras se ha ido mudando y están todos felices en la caverna, protegidos del dolor, la mala suerte y la peor de las pestes, el espectro con la cara Macri, que se aparece justo en la pantalla, en una foto de noticia vieja, con el ceño fruncido amenazante.

Tiene que ventilar la casa por la yeta. Antes de obturar la señal y desenchufarlo para siempre de sus vidas siente un placer repentino porque es como si al cegar la línea donde se esfuma ese ser horrendo estuviese cometiendo un crimen sumario por mano propia.

La Mary le pregunta porque se sonríe y él solo atina contestar: "Porque acabo de hacer un poco de justicia popular". Y a cambio recibe un mate calentito. Y el aplauso de las nenas.

[email protected] gmail.com