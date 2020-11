Mauricio Macri volvió a atacar al gobierno de Alberto Fernández y no se hizo cargo de las consecuencias de su gestión

El expresidente Mauricio Macri volvió a la escena pública con el objetivo de atacar al gobierno de Alberto Fernández. Tras su reaparición en la pantalla de TN este lunes, el exmandatario brindó una nueva entrevista en una radio chaqueña, en donde reiteró sus críticas al Gobierno nacional y brindó un diagnóstico de la realidad sin hacerse cargo de los resultados negativos de su gestión.



"El gobierno en Argentina tiene casi nula credibilidad y es un daño muy grande que estamos sufriendo todos los argentinos", manifestó en diálogo con el periodista Julio Wajcman, en FM 104.7 de Resistencia.

En ese sentido, remarcó que "la Argentina no tiene destino" y que "el Gobierno ha perdido toda confianza por parte de los que toman decisiones". Además, le recomendó al oficialismo "asumir lo que le ha pasado y empezar de vuelta" así como "retomar el rumbo de Juntos por el Cambio y hacer las cosas mejor que nosotros".

"El Gobierno tiene que revertir drásticamente lo que ha hecho. Las medidas que tomó son igual de complejas que la pandemia en sí", agregó, en una entrevista donde no realizó ninguna autocrítica real.



El ex jefe de Estado, que entregó un país con una profunda crisis económica, y que llegó a eliminar ministerios como el de Trabajo, Ciencia y Salud, áreas fundamentales para enfrentar la pandemia que afecta al mundo, reapareció con un discurso armado sin propuestas reales.



Fue el propio Alberto Fernández quien salió a aclarar las mentiras expresadas por Mauricio Macri. "La cuarentena sirvió para poner orden tras el desastre que dejaste", afirmó en una entrevista con C5N.

"La cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido; poner de pie a un Ministerio de Salud que vos cerraste; poner en marcha a más de 60 hospitales que tu gobernadora (María Eugenia Vidal) no quiso inaugurar; reforzar el sistema de camas de terapia intensiva", apuntó el Jefe de Estado.



En su nuevo contacto con la prensa, Macri repitió casi a la perfección el discurso de la entrevista de este lunes: críticas para Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, denunció que "el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner" y que el Congreso no pudo funcionar bien por "los ataques del kirchnerismo".

Además, aprovechó para criticar distintos temas que formaron parte de la agenda del Gobierno: el caso Vicentin, la toma de tierras y el proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas. Sobre este último punto habló de "impuestos absurdos" que pueden significar la falta de inversiones, la situación de la toma de tierras, entre otros puntos.

Escenario electoral

"Soy muy optimista respecto al futuro. Que tengamos una alternativa del poder en Juntos por el Cambio nos genera el optimismo de pensar que estamos frente el último gobierno populista de nuestra historia. A partir de acá pueden empezar 20 años de progresos consecutivos acordando políticas de Estado razonables", aventuró Macri sobre el escenario electoral.

En alusión a la situación de su espacio político, destacó que "Juntos por el Cambio está más consolidado que nunca y listo para sentarse a conversar" y que actualmente "está dando un ejemplo en términos de responsabilidad ciudadana".

Por otro lado, se refirió a las razones que llevaron a la derrota en 2019: "Si perdimos es por algo. Fue porque no estuvimos a la altura de las expectativas que generamos. Especialmente y exclusivamente en lo económico porque en los otros planos creo que hemos hecho las cosas realmente a la altura de lo que habíamos propuesto".

Dichos de Carrió sobre CFK

En otro tramo de la entrevista, se refirió a los dichos de la exdiputada Elisa Carrió, quién aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner no fue presa "porque Cambiemos no quería que se haga Justicia".

"Trabajé para mejorar la calidad institucional del país y encomendé a la Justicia que actúe con independencia y muchos se quejaron, decían que la Justicia no tenía una conducción. Y yo dije que eso es un error, que es una deformación de la política argentina. Así como no hubo un llamado para que no, tampoco hubo para que sí”, explicó el ex Presidente.



Sin embargo, sus dichos se alejan mucho de la realidad: Fue el propio Macri quien trasladó a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli a dedo; constituyó una mesa judicial que presionaba a las y los jueces que tomaban resoluciones en contra de su intereses y quien además quiso imponer por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia.