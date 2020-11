Aborto legal: "la semana que viene" el Ejecutivo podría enviar el proyecto al Congreso

"La semana que viene debería ingresar" al Congreso el proyecto de legalización del aborto del Gobierno nacional, dijo la socióloga Dora Barrancos en entrevista radial. "Estamos en esa bella plausibilidad, más detalles no puedo dar", añadió la especialista, que asesora ad honorem al presidente, Alberto Fernández.

Las declaraciones de Barrancos fueron brindadas esta mañana, en entrevista con un programa de Radio Nacional Viedma. "Es un riesgo absoluto el que estoy corriendo (al decirlo), pero bueno, estamos en esa plausibilidad. Estaríamos en la semana que viene, más detalles no puedo dar, porque ya ha habido mucha imprudencia", añadió Barrancos.

La semana pasada, el presidente había ratificado que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para su tratamiento legislativo. "Voy a mandar esa ley, no tenga ninguna duda. Sólo que esperé todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención, también legislativa. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice", había señalado.