La explosión de la nena dinamita

La nena dinamita es el nombre del tema que lanza hoy, oficialmente, Ayelén Beker, la cantante de cumbia que empezó en 2017 y hoy es furor. Su primera incursión masiva fue en el programa Pasión de Sábado donde comunicó el pedido del cupo laboral trans y allí comenzaron a abrirse para ella las puertas del mundo artístico.

Quien la haya visto en la tele, en algún recital de aquellos que se hacían antes de la pandemia o en alguna marcha de la comunidad LGTTBIQ+ sabe que lo de Ayelén Beker es magnético, si ella está en el escenario, se baila. Ahora también se puede disfrutar por streaming.

¿Por qué Nena Dinamita? "Es porque exploté. Estoy harta de un montón de cosas: que la travesti esté bien si está sexualizada o entre cuatro paredes, y después para muchos ámbitos que necesitamos, como laburar, como estudiar, no. Eso es la nena dinamita", asegura sobre el tema que dice: "Yo soy la nena dinamita, mi cuerpo te incita, tú sabes lo que va a pasar".

Ayelén se convirtió en una figura de la cumbia rosarina y abrazó ese género porque "es popular". "Me siento bien haciéndola, y aparte es un poco de lo que yo soy, también. La cumbia es amor, es alegría y creo que me reflejo mucho en la cumbia", contesta la cantante sobre el género. Con la letra de Ayelén Beker y la música hecha en conjunto con Ernesto Rodríguez "Quiti", la Beker Band la integran también Sofía Vulich (Ninsho), Karen Jones, Gabriel Adrián Vallejos, Manuel Ayala (Manumbia), Marco Zilli, Flor da Lua y Yair Antonelli.

La pandemia no fue fácil para Ayelén, en su doble condición de artista y de trans. "Como trans, no cambió nada, no crearon políticas públicas que nos ayuden a subsistir a las travas, por lo menos acá en Rosario. Estuvo la mano de siempre, que es entre las travas, entre nosotras. Y como artistas somos el último orejón del tarro. Siendo trava y artista la estoy pasando bastante heavy. No puedo creer, es irracional que no pueda trabajar arriba de un escenario, teniendo un protocolo, y que esté viviendo de la prostitución, en contacto con un montón de tipos", relata Ayelén esa realidad que apuesta a alegrar, y modificar, con su música.

La nena dinamita, de Ayelén Beker. Disponible en las plataformas.