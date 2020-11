Boca y River, unidos contra la AFA por la TV

A través de un comunicado conjunto, Boca Juniors y River Plate se despegaron de la decisión de la AFA de romper el contrato de televisación con Fox Sports y se quejaron de no haber sido consultados para una medida "tan importante para el futuro de los clubes".



El comunicado difundido este viernes por las dos instituciones más grandes del fútbol argentino expresa lo siguiente:



"Tras los anuncios de la AFA de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca y River comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes".



Y añade: "Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no sólo ser informados del resultado final".

Cabe destacar que, más temprano, la AFA había acordado la ruptura del contrato con la cadena Fox Sports, encargada junto a TNT Sports de la transmisión de los partidos de la Primera División desde 2017.



que componen la máxima categoría del fútbol argentino, que se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza.El argumento utilizado fueron lasquela cadena, que la adquirió el año pasado por 71.300 millones de dólares.