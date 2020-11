Un 17 histórico de apoyo político al Gobierno

El peronismo celebrará hoy el 75 aniversario del 17 de octubre con una inédita movilización virtual que apuesta se traduzca en un fuerte respaldo político para el presidente Alberto Fernández, en medio de la crisis provocada por la pandemia y del asedio que ejercen contra su gestión sectores del establishment y de la oposición. La manifestación se hará a través del sitio 75Octubres.ar, donde esperan que se conecten más de un millón de personas para seguir las alternativas del acto que, físicamente, se realizará en el salón Felipe Vallese del edificio de la CGT a partir de las 15. En principio, el único orador será Fernández, pero anoche todavía se aguardaba la confirmación de la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También hay convocadas caravanas de autos en algunos puntos del Conurbano y de la Capital, pero no cuentan con el aval del Gobierno que insistió en la necesidad de que toda expresión de respaldo se limite a lo virtual. Proponen una interacción en el cierre: luego del discurso del Presidente sonará la Marcha Peronista, que piden que se haga oír a todo volumen allí desde el lugar del país en el que cada simpatizante se conecte.

La idea original de una gran movilización de apoyo al Gobierno surgió desde la CGT y gobernadores cercanos como Juan Manzur, propuesta a la que luego se sumaron el PJ, los demás gobernadores, intendentes, organizaciones sociales y otros sectores del Frente de Todos como el massismo, que trabajaron juntos en la organización. Pese a los insistentes pedidos que le llegaron desde provincias, municipios y sindicatos de realizar también actos presenciales, para atender la demanda de la militancia que desde hace meses ansía salir a las calles para responder a los mediatizadas marchas opositoras, desde el Gobierno se mantuvieron en la negativa.

"No podemos borrar con el codo lo que venimos diciendo desde hace meses", explicaba ayer un intendente de uno de los municipios más importantes, que mandó a desactivar toda movilización presencial. Con todo, la Corriente Sindical de la que forman parte gremios como Camioneros y Taxistas convocaron a partir de las 10 a la Caravana de la Lealtad, una marcha de vehículos hacia el Obelisco. "Será una gran movilización virtual", replicó el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, en un video en el que convocó a la gente a sumarse a la experiencia a través del sitio oficial. Es que el acto será transmitido también a través de las redes Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, pero el conteo de asistentes y su geolocalización para saber desde qué lugar estan conectados se hará únicamente a través de 75Octubres.ar, a donde podrán ingresar eligiendo su avatar y ubicación imaginaria favorita a partir de las 13 (ver recuadro). Los millones de personas que hicieron click en el sitio en los últimos días los hacían pensar en algo muy masivo.

Por razones sanitarias, la capacidad del acto estará limitada a unas 35 personas entre el presidente y la vice -si es que participa-, dos ministros, los gobernadores que viajen, una acotada representación cegetista y de las organizaciones sociales, el presidente de la Cámara de Diputados y los jefes de los bloques legislativos. Máximo Kirchner, cuya presencia también estaba en duda, avisó que asistirá luego de un llamado que recibió de parte del secretario general de la CGT, Héctor Daer, con quien había tenido diferencias públicas. El acto arrancará a las 15 con la conducción de "El Cadete" Pedro Rosemblat y Gabriela Delelisi, que se irán conectando mediante videollamada con distintos representantes de trabajadores con rol protagónico en esta época de pandemia.

Por ejemplo, enfermeros de una salita de guardia, docentes en un centro de formación, encargados de un comedor popular, trabajadores de una fábrica recuperada, un empresario pyme, centros de jubilados, centros de estudiantes y demás. Las llamadas se irán intercalando con videos alusivos a la fecha, incluso algunos que fue mandando la gente por mail contando porqué son peronistas. También los gobernadores que adhieren prepararon un video con su testimonio de apoyo a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La mística eminentemente peronista del acto supondrá también un desafío para la construcción más amplia que es el Frente de Todos, que es a la que apuesta el Presidente, convencido que es el electorado "del medio" el que decide las elecciones. Con ese objetivo, desde el Gobierno también salieron a instalar la idea de que el acto de apoyo a la gestión funcionará como un relanzamiento del Frente de Todos, cuya institucionalidad quedó postergada por la pandemia. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, cercano políticamente al Presidente, sostuvo ayer que hay que "construir algo más grande que el peronismo y no reducir a una expresión que es muy importante, pero no la totalidad de lo que planteamos" y avisó que "el desafío es seguir ampliando el Frente de Todos". El Gobierno coincidían que la reaparición pública del ex presidente Mauricio Macri había ayudado a la cohesión del espacio y a potencir la convocatoria.

Quedaba todavía por saber qué hará Cristina Kirchner, cuya presencia en el acto en la CGT hasta anoche no estaba confirmada. Se sabe que mantiene distancia con la actual conducción de la central, pero se habían activado gestiones para acercar posiciones y facilitar su participación. Como trabajo de ablande, la vicepresidenta recibió en su chat un video del emotivo acto del 17 de octubre pasado en La Pampa cuando compartió escenario con Fernández en un anticipo del cierre de campaña. Y, como para terminar de convencerla, el Presidente también le mandó un mensaje reiterando la invitación. En definitiva, en Olivos creían que participaría de alguna forma, si no era presencial sería a través de una comunicación virtual o un video.