Alberto Fernández difundió un video sobre la meritocracia

El presidente Alberto Fernández compartió y elogió un discurso del diputado español Íñigo Errejón, en el que hacía alusión a la desigualdad social, la meritocracia y el manejo de la crisis del coronavirus en la región de Madrid, en manos del conservador Partido Popular (PP).

"Íñigo Errejón, sobre la meritocracia en Madrid. Digno de ser oído. 'En todas partes se cuecen habas', dice el dicho. Aunque no todos las comen después de cocidas", escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

Íñigo Errejón, uno de los fundadores del partido Podemos y que ahora integra Más País, criticó la meritocracia durante su discurso parlamentario y a modo de ejemplo expuso las desigualdades sociales que existen entre los madrileños. "En Madrid la diferencia de vida si has nacido en un barrio o en un municipio del sur o en uno del norte es de hasta 10 años. Cuéntenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y de que hay que esforzarse en la vida ", señaló Errejón.

Además, cuestionó a quienes quieren dinamitar el sistema de salud español, en manos de la derecha: "Ustedes son enemigos ideológicos, declarados, hasta el fanatismo de la sanidad pública. Yo al principio creía que querían ayudar a sus amigos a hacer negocios. Privatizan, externalizan y se la regalan a sus amigos. Creo que hay algo más. Tienen una obsesión enfermiza porque la sanidad pública es una demostración de que lo público funciona”, aseguró. Y cerró con una célebre frase del filósofo Karl Marx: "A cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades".

Después del tuit del Presidente, Errejón le dedicó un agradecimiento por la misma vía. “Gracias Presidente, un honor”, escribió.

El discurso del diputado español va en consonancia con el cuestionamiento de Alberto Fernández hacia un concepto que intentó instalar Mauricio Macri durante su gestión, como ordenador del progreso social y económico. Sin embargo, la idealización del mérito personal y del emprendedurismo chocaron contra una de las gestiones más deficitarias, que dejó al país sumido en una profunda crisis.

"El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos, porque si algunos tenemos las mejores condiciones para desarrollarnos y otros no, el mérito no alcanza. No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres", había asegurado el Presidente en un discurso anterior.