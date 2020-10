Cristiano Ronaldo, en la mira por viajar con coronavirus

El ida y vuelta entre el portugués Cristiano Ronaldo y el gobierno italiano, por ahora, no tiene un ganador claro. Es un partido parejo. Es que las acusaciones van y vienen entre el futbolista y el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, por la supuesta violación de la cuarentena que realizó el de la Juventus al viajar desde Turín a Lisboa y luego desde Lisboa a Turín días después de ser diagnosticado como positivo de coronavirus en su país, mientras se encontraba con su Selección para jugar la Liga de las Naciones de la UEFA.

"Estos grandes campeones se sienten un poco por encima de los demás", afirmó Spadafora en la televisión italiana, después de que Cristiano tachara de "totalmente falsas" las acusaciones recibidas y apuntar contra el funcionario -aunque sin nombrarlo- en su cuenta de Instagram.

"No he infringido ningún protocolo, es todo falso, sobre todo las palabras de un señor italiano del que no diré el nombre que dice que no cumplí con el protocolo, esas son mentiras", dijo el portugués en sus redes.



"Es todo mentira; volví a Turín desde Lisboa en un vuelo autorizado por las autoridades sanitarias italianas", expresó Cristiano en declaraciones que reprodujo el periódico catalán Sport, luego de haber sido acusado por una supuesta violación de los protocolos sanitarios. "Regresé desde Lisboa a Turín sin tener el mínimo contacto con nadie, junto a mi equipo respetamos los protocolos", añadió.

La semana pasada, Spadafora apuntó contra el portugués por haber violado el protocolo sanitario el 5 de octubre, cuando dejó el confinamiento del Juventus, su club, para concentrarse con la selección portuguesa. "¿Ronaldo violó el protocolo anti covid yendo y volviendo de Portugal? Sí, creo que sí, si no había autorizaciones específicas de la autoridad sanitaria. El dato objetivo es que cuando dejó nuestro país para concentrarse con la selección (portuguesa) ha violado el protocolo y de hecho se ha abierto una investigación en la Fiscalía de la República italiana, no en la Fiscalía deportiva. No debía ir a Portugal", declaró.

"El mensaje que deberían dar campeones de este nivel es respetar siempre las reglas. Eso (el altercado con Cristiano) pasa porque yo estoy fuera de este mundo (del deporte), dije lo que pensaba sobre Ronaldo, una persona que tiene 240 millones de seguidores", dijo Spadafora, fanático confeso de Napoli, en alusión al mensaje de Instagram de Cristiano.



El delantero de la Juventus, máximo goleador histórico de la Champions League, se perderá este martes el debut de su equipo en el certamen ante Dinamo de Kiev ya que todavía está en período de cuarentena. Al encuentro que si llegaría Cristiano es al estelar choque ante Barcelona, el miércoles 28. Al fin y al cabo, según los trascendidos, este duelo sería el motivo por el que el crack apuró su regreso a Turín tras dar positivo el martes 13: en Italia la cuarentena dura 10 días, cuatro menos que en Portugal.