Estados Unidos: Suspenden a un periodista por masturbarse en una videoconferencia

El periodista del New Yorker y colaborador de la CNN Jeffrey Toobin fue suspendido de forma temporal por ambos medios por masturbarse durante una videoconferencia que compartía junto a sus compañeros de trabajo.

El analista de 60 años, graduado en Derecho en la Universidad Harvard, aseguró que se trató de un accidente, un "error estúpido y vergonzoso", ya que pensaba que estaba participando en la llamada de Zoom con la cámara desconectada, algo que no ocurrió y que hizo que varios compañeros lo vieran masturbándose.



"Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo", dijo Toobin en un comunicado publicado este lunes. "Creí que no era visible en Zoom. Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había cancelado el video de Zoom", agregó.



La videoconferencia de trabajo era una simulación sobre un evento informativo relacionado con las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre, de la que participaban varios de los periodistas de la revista, como Jane Mayer, Evan Osnos, Jelani Cobb, Masha Gessen y Dexter Filkins, entre otros.

Según contaron los testigos del hecho, en un momento en que hubo un descanso de 10 minutos, Toobin pareció atender otra videollamada, bajó su cámara y comenzó a masturbarse. Luego, el periodista colgó la llamada de Zoom y volvió conectarse, sin darse cuenta que otras personas lo habían visto.

Natalie Raabe, portavoz de New Yorker, informó después del episodio “Jeffrey Toobin ha sido suspendido mientras investigamos el asunto”.

Por su parte, el editor jefe de New Yorker, David Remnick, envió un comunicado a los empleados de la revista en el que escribió: “Como habrán leído en varios informes de noticias hoy, uno de nuestros escritores, Jeff Toobin, fue suspendido después de un incidente en una llamada de Zoom la semana pasada. Tengan la seguridad de que nos tomamos estos asuntos muy en serio y lo estamos investigando. Lo mejor, David”.

La CNN, en tanto, anunció que “Jeff Toobin ha pedido un tiempo libre mientras se ocupa de un problema personal".

Toobin, de 60 años, ejerce como periodista desde hace más de 20 años y es autor de varios libros, entre ellos “True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump”, “La carrera de su vida: El pueblo contra OJ Simpson” y “Los nueve: Dentro del mundo secreto de la Corte Suprema”.