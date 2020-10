Tres imputados por el "plan criminal" contra Trasante

El acusado líder narco Julio Andrés Rodríguez Granthon, alias el Peruano, Alejo "Patón" Leiva y Facundo López fueron imputados como "partícipes necesarios" en el homicidio del exconcejal y pastor Eduardo Trasante, el 14 de julio. La causa, en la que aún no fueron detenidos autores materiales, fue descripta por los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery como un "plan criminal"; y hablaron de un "aporte indispensable" de los acusados en el homicidio agravado "por precio o promesa remuneratoria y por la participación de dos o más personas". El juez Hernán Postma ordenó prisión preventiva por el plazo de ley. En el teléfono de uno de los imputados encontraron fotos de carteles que rezaban "violador" y "nunca más vas a violar a una mujer", pero no fueron dejados en el lugar del hecho, ni nombraban a Trasante. En conferencia, los fiscales dijeron al respecto: "Solo expusimos información objetiva que puede abrir una nueva línea de investigación". La querella habló de una revictimización y aseguró que "no tiene nada que ver con el móvil del hecho". Además, Ávila dijo que por el momento no hay "ninguna evidencia de un crimen institucional o por la participación política de la víctima".

A Granthon se le achacó hacer las gestiones para conseguir el vehículo Peugeot 308 usado para el crimen. "Desde su lugar de detención, en el pabellon 9 de la cárcel de Piñero, dispuso de su organización criminal con la finalidad de conseguir el auto, a través de un mensaje de voz, de WhatsApp, con Brian 'Bubba' A. (ya imputado en la causa), para solicitárselo", le imputaron. "Le dijo que se lo entregue a una persona de su confianza que se iba a comunicar con él y que luego le iba a pagar".

La imputación agrega que Facundo López, de 22 años, siguiendo indicaciones de Granthon, y en base a la información que le proporcionó a éste último Isaías Zenón, se comunicó en nombre del "Peruano", el 11 de julio, con Bubba para que éste le dé el auto. El día del crimen, después de cometido, López fue con vecinos a buscar el auto. Primero buscaron la llave en lo de Leiva. El auto apareció abandonado a 400 metros de donde vive López, al día siguiente.

En tanto, a Alejo Leiva, de 20 años, quien vivía a la vuelta de la casa de Trasante cuando era vecino de Villa Moreno, se le atribuyó haber enviado 5 imágenes desde su celular a una persona aún no identificada, 16 horas antes del hecho. La secuencia tiene fotos del frente de la casa de Trasante. Además, mencionaron "fotos de un papel escrito a mano (en una mesa luego secuestrada al acusado) que dice 'por violador' y del otro lado 'nunca más vas a violar a una mujer'".

Tras la audiencia en la que los fiscales no ahondaron sobre si tenía que ver con el crimen del exconcejal, en conferencia dijeron que lo que expusieron era "evidencia objetiva que se investiga" y dijeron que no hay elementos relacionados con su participación política.

La querellante Gabriela Durruty entendió que se trata de una "coautoría por reparto de funciones" y no una participación. Sobre los carteles indicó que "no tienen vinculación alguna con el hecho y no entendemos a título de qué fueron acompañados entre la prueba". También dijo que la viuda llamó "destrozada" en plena audiencia, por la "canallada". En ese sentido, negaron que tenga que ver con el móvil del hecho y hablaron de una "revictimización terrible".

La forma en la que se cometió el crimen, se conoce: pasadas las 14.40, dos hombres que conducían el auto fueron hasta casa de Trasante en San Nicolás al 3600. A las 14.47 tocaron el timbre, dijeron que iban de parte de la hija de Trasante; entraron con armas, redujeron a la esposa del exconcejal y le dijeron que lo llamara. Cuando la víctima bajaba la escalera le dispararon en la mano, el segundo tiro fue desde corta distancia y entró por el cráneo. Luego, se retiraron.

Entre otras evidencias, los fiscales dijeron que en el celular de Leiva encontraron notas periodísticas recientemente leídas sobre Trasante, el día del hecho. Además, al día siguiente del crimen, se tiñó el pelo de rubio. Sumado a ello, Alejo y Facundo registran conversaciones 3 horas antes de la ejecución. Edery habló de la "capacidad operativa de este grupo de personas, para la logística del homicidio".

Los tres acusdos se sumaron ayer a los ya imputados Aníbal Maximiliano G. y Brian Nahuel A., acusados por las tareas de adquisición del auto.