Uruguay analiza expulsar a los extranjeros que incumplan la cuarentena

El Gobierno de Uruguay anticipó que pretende multar y expulsar del país a los extranjeros que no cumplan con las medidas de asilamiento obligatorio establecidas por la pandemia del coronavirus. El presidente Luis Lacalle Pou anunció el jueves que mantendrán las fronteras cerradas para turistas durante el verano.

El secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, sostuvo que están "armando la ingeniería legal" para sancionar y echar a los residentes extranjeros que no respeten las medidas de seguridad sanitaria.

Según el funcionario, en el "cruzamiento de datos" entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud Pública se debería controlar que cumplan los siete días de aislamiento impuestos.

Sin embargo, ese control no se está llevado a cabo en todos departamentos debido a que las autoridades locales no logran encontrar a los extranjeros en las direcciones informadas por Migraciones.



De acuerdo a los protocolos establecidos, los extranjeros que ingresan a Uruguay tienen la obligación de presentar un test de PCR de no más de 72 horas de antigüedad, además de firmar una declaración jurada y proporcionar datos confiables y una dirección.



En caso de permanecer en el país más de siete días, deben realizar cuarentena, hacerse otro hisopado y si es negativo, pueden circular libremente.

"Nosotros vamos a ser muy estrictos, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede venir. Hay una sensación que la gente disminuyó la percepción del riesgo, y estos brotes que aparecen cada tanto complican", expresó Delgado.

El secretario aseguró que Uruguay tiene "la pandemia controlada" a pesar de la situación crítica que se vive en Argentina y Brasil.

"La clave es haber permitido generar contactos de cualquier caso confirmado, para cuarentena e hisopar", expresó.



Fronteras cerradas

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou informó este jueves que las fronteras del país van a estar cerradas para el ingreso de turistas durante la temporada de verano.

"Va a ser un verano restringido, las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones", afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa en donde realizó un balance sobre la situación epidemiológica en Uruguay.

Lacalle Pou explicó que a nivel mundial, a raíz del "relajamiento" del turismo, los casos "se dispararon" y puso como ejemplo el caso de Islandia.