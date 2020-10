Ginés González García lanzó la Campaña Nacional contra el Dengue

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, lanzó este sábado en Posadas la campaña nacional para el abordaje integral del dengue, que contará con medidas articuladas con las jurisdicciones para la prevención de la enfermedad, la contención frente a los primeros casos y el control de los brotes.



Durante la recorrida, en la que se supervisaron acciones de descacharreo, González García manifestó que “la lucha contra el dengue es un tema muy importante para nosotros y por eso decidimos venir aquí a lanzar la campaña con una estrategia clara de contención e intensificar el trabajo entre nación, las provincias y los municipios”.



Acompañado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro destacó además que "Misiones es un ejemplo de buen manejo ante la pandemia del coronavirus, eso es una gran virtud, pero no hay que bajar los brazos y eso no sólo depende del Estado, depende de lo que hagamos todos".



Al presentar la campaña en la Chacra 92 de Posadas, el funcionario dijo que "si bien tenemos un tema que nos preocupa y nos ocupa que es la covid-19, no podemos dejar de lado otros tipos de enfermedades que también son epidémicas y endémicas", como el dengue.



En este sentido, sostuvo que contra el dengue "no hay otra receta que la prevención, eliminando las posibilidades por las que se crían los mosquitos" y aseveró que "la campaña del dengue es todo el año".



"Lo que estamos haciendo es un especie de renovación y espíritu colectivo que tenemos que tener en el momento más complicado, que es siempre la estación que viene", con altas temperaturas, dijo el ministro.



“La estrategia debe estar acompañada por la participación comunitaria. Desde la nación pondremos en marcha desde este mismo momento promotores, técnicos y vehículos para accionar de forma temprana”, precisó.



La planificación incluye estratificación del riesgo en localidades priorizadas por recurrencia de casos, eliminación y controles de lugares factibles de ser reservorios, saneamiento ambiental de los espacios públicos, capacitación y búsqueda activa de casos sospechosos.



González García informó también que a partir de esta nueva temporada de clima cálido, el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) de Puerto Iguazú, "estará al frente en la lucha contra las enfermedades tropicales, siendo una de las principales el dengue. Esta enfermedad azota fuertemente a toda la Argentina, porque esto no es un tema solo de Misiones", aclaró.



En otro orden, el ministro informó que se acordó con todos los ministros de salud del país que a partir de noviembre intensificarán los operativos de vacunación.



"En años anteriores hubo problemas por disponibilidad de vacunas y nosotros nos propusimos este años normalizar eso, compramos muchas más vacunas y ahora tenemos disponibles para todo el país", indicó.



"No queremos que vuelva ninguna enfermedad, sobre todo las que son prevenibles por vacunas", dijo el ministro y anticipó que en noviembre insistirán en que "la gente concurra a vacunarse en todo el país" para que "los porcentajes de vacunación nos den seguridad en la inmunidad".

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que se caracteriza por presentar franjas negras y blancas en sus patas y abdomen. Para reproducirse elige como criadero cualquier recipiente u objeto con agua quieta para dejar sus huevos (bebederos de mascotas, portamacetas, floreros, botellas, juguetes y todo aquello que pueda acumular agua).



Cabe destacar que todas las etapas del ciclo de vida del insecto transcurren en el entorno domiciliario, ya que allí consiguen el alimento, el refugio y los criaderos necesarios para su supervivencia y reproducción.

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada de dengue, al cabo de unos días al picar a otras, les transmite el virus. El contagio de dengue sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.