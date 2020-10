Italia aplica nuevas restricciones pero evita el toque de queda

Desde Roma

Italia cierra parcialmente sus puertas por un mes a causa de la covid-19, según el decreto aprobado en la noche del sábado por el gobierno. Y no se trata sólo de las puertas de casa, ya que se pide a las familias que no reciban visitas a no ser en caso de emergencia o trabajo. Sino de las puertas de bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, cerradas a las 18hs aunque podrán estar abiertas los domingos y días festivos. Pero también de las puertas de gimnasios, piscinas, centros termales y de bienestar, cines, teatros, discotecas y lugares para fiestas, entre muchos otros. Es que la difusión del coronavirus en Italia se ha hecho muy agresiva, especialmente en esta última semana pasando de 11.705 nuevos casos el pasado domingo a 21.273 nuevos infectados en las últimas 24 hs este domingo. El decreto entrará en vigor el lunes 26 de octubre hasta el 24 de noviembre.

Esta nueva normativa llegó después que varios expertos habían sugerido al gobierno que tomara medidas restrictivas urgentemente y luego de que varias regiones como Piemonte, Lacio (la región de Roma), Campania (la región de Nápoles) y Lombardía (la región de Milán), las más afectadas hasta ahora, habían ya tomado medidas por su cuenta.

“Los últimos datos epidemiológicos no nos pueden dejar indiferentes -dijo el premier Giuseppe Conte el domingo en una rueda de prensa -. El objetivo no es llevar a cero la curva de contagios sino tenerla bajo control para evitar el cierre total, que el país no se puede permitir. Debemos proteger todos juntos la salud y la economía (…) No hemos impuesto el toque de queda pero recomendamos vivamente no moverse de casa a no ser por motivos de salud, estudio o trabajo”. Y añadió: “Si todos respetamos estas nuevas reglas, en noviembre habremos controlado la curva de contagios y podremos mirar hacia la Navidad con más serenidad”.

En cuanto a los efectos económicos de estas medidas, Conte dijo que el gobierno ha preparado indemnizaciones para quien sufra duros efectos económicos por estas medidas, los comercios o entes perjudicados podrán gozar también del no pago de ciertos impuestos en octubre, noviembre y diciembre. Y habrá asimismo un subsidio de desempleo para los empleados estacionales del turismo, espectáculos y otros subsidios para las empresas agro-alimentarias.

El nuevo decreto fue firmado por el premier Giuseppe Conte, después de una larga discusión nocturna con sus ministros, y dice también que en restaurantes y bares, el consumo estará permitido sólo para cuatro personas por mesa, salvo que sean convivientes. Después de las 18 estará también prohibido el consumo de comida y bebidas en los lugares abiertos al público como plazas y parques. Se podrá seguir encargando comidas a domicilio o retirarlas en los restaurantes o lugares de venta hasta las 24hs.

A diferencia de las medidas tomadas precedentemente por algunas regiones italianas como Piemonte y Lombardia que habían decidido cerrar los centros comerciales durante el fin de semana, el decreto dice que los centros comerciales estarán abiertos.

En cuanto a las escuelas, el decreto prevé que el 75% de los alumnos de las escuelas secundarias tomen lecciones a distancia, dado que varias fuentes consideran a los jóvenes, muchas veces positivos sin síntomas, como una fuente de contagios porque circulan siempre en grupos y a veces sin mascarillas. En cuanto a la “movida” lugares o barrios que en las ciudades suelen concentrar a los jóvenes porque tienen discotecas o bares, el decreto da la posibilidad a los municipios de emanar normas para cerrar esos lugares de amontonamientos a las 21 hs.

En cuanto a los traslados de las personas, el decreto “recomienda vivamente” no trasladarse con medios de transporte públicos o privados, a no ser por motivo de trabajo, de estudio, de salud o de necesidad. La prohibición de trasladarse de una región a otra, que estuvo en vigencia en la primera ola de la pandemia en marzo-abril, no fue establecida por ahora.

Aparte de cerrar discotecas, cines y teatros, y prohibir todo tipo de fiestas, en lugares abiertos o cerrados, también estarán prohibidas las ceremonias civiles y religiosas. El decreto estableció asimismo que se suspenden las competencias deportivas excepto las reconocidas por el Comité Olímpico Nacional Italiano y organizadas por organismos deportivos internacionales que deberán realizarse sin la presencia de público.

Las perspectivas para la economía italiana no se presentan muy alentadoras para los próximos meses. Según estudios de varios centros de investigaciones, los sectores de restaurantes y bares, hoteles, actividades turísticas y culturales y espectáculos estuvieron entre los más afectados en la oleada de la covid de marzo-abril y lo serán nuevamente ahora. Se calcula que al menos un millón de personas se quedará sin trabajo, según la Fundación de Estudios y Consultores del Trabajo. Se estima también que en los distintos sectores se perderá entre el 10 y el 15% de los puestos de trabajo.