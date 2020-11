Sergio Hernández se despidió de la Selección de básquet

El bahiense Sergio "Oveja" Hernández fue oficializado este martes como nuevo entrenador del Casademont Zaragoza de España, por lo que dejará la Selección Argentina en las dos ventanas internacionales de noviembre y febrero, aunque se espera que vuelva para la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021.

Hernández, el DT más ganador de la Liga Nacional y con doce años al frente de la Selección (en dos períodos, donde fue bronce olímpico en 2008 y plata mundial en 2019), cumplirá así su anhelo de dirigir en la liga de mayor relevancia a nivel FIBA.

"Primero quiero agradecer a la Confederación (CABB), que me facilitó las cosas para que yo pueda cumplir este objetivo de dirigir en un equipo importante de Europa. Aclaro que no me voy porque no esté conforme ni porque me parezca poco el desafío de la Selección, sino porque la Liga ACB tiene un reglamento, desde hace muchos años, que prohíbe que un entrenador tenga dos cargos a la vez. Esto no significa que, a futuro, yo pueda volver a ocupar el puesto en la Selección", explicó Hernández este martes al confirmar su salida.



"Oveja" tendrá su segunda experiencia en Europa, tras dirigir al Cantabria Lobos del ascenso español en la temporada 2002/03, e irá a la misma ciudad donde León Najnudel -padre de la Liga Nacional- se convirtió en el primer argentino en dirigir en la ACB: fue en 1983, consagrándose en diciembre de ese año al ganar la Copa del Rey con el CAI Zaragoza, que es otro club y no el actual Casademont.

"Hace muchos años que estoy esperando entrar en una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB, y en este caso es Zaragoza, un club histórico, con mucha cultura deportiva, en una ciudad basquetbolera, con un interesante proyecto deportivo y una plantilla muy valiosa. Un combo de cosas que esperaba hace tiempo y se dio justo ahora. Me duele en el alma dejar la Selección, pero es una oportunidad muy buena. Una vez terminado el contrato, decidiré los pasos a seguir", consideró el bahiense en declaraciones al sitio oficial de la Confederación.



Tras la renovación de su contrato con la CABB en plena pandemia, Hernández tenía la opción de convertir en "part time" su convenio si es que recibía una oferta como ésta. Por el momento, su presencia con la Selección en Tokio es una incógnita. "No hay dudas que Sergio está en el mejor momento de su carrera y que éste era su gran anhelo que nosotros quisimos ayudar a concretar. Nos ponemos felices por él y esperamos que su regreso sea pronto, ojalá para dirigir los Juegos Olímpicos", expresó el presidente de la CABB, Fabián Borro.

En cuanto a su reemplazante, Borro tampoco quiso dar precisiones aunque indicó el camino: "No es momento de modificar nada", por lo que se entiende que el futuro DT de la Selección saldrá de entre Silvio Santander y Gabriel Picatto, asistentes del bahiense durante los últimos tiempos, y de también extensa trayectoria como entrenadores principales.

Hernández tendrá que luchar desde abajo en España, ya que Zaragoza viene golpeado: está en el puesto 16° en la ACB (sobre 19 equipos), con dos ganados y seis perdidos tras ocho fechas, cuando el año pasado estuvo casi toda la temporada entre los 5 primeros. Además, está disputando la Champions (certamen de segundo orden a nivel continental europeo, por detrás de la Euroliga), donde lleva una victoria, y el club entendió que no podía seguir esperando la recuperación del equipo, por eso decidió el corte del DT Diego Ocampo y el fichaje de Hernández.



El plantel del Zaragoza cuenta también con el cañadense Nicolás Brussino, pieza importante del equipo que fue subcampeón mundial en China 2019 bajo las órdenes de Hernández, quien viajará este miércoles a España para encarar un nuevo desafío.