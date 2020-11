La AMT no autorizó el arribo de Uber a Salta y afirmó que es transporte ilegal

Por tercera vez, la empresa estadounidense Uber intenta llegar a la provincia de Salta. En un comunicado desde Buenos Aires informó que arribaría al norte la próxima semana con dos nuevas modalidades en el servicio. Las pretensiones de la firma son resistidas por los taxistas.

Sin embargo, ni bien se conoció el comunicado de la empresa, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó que no se autorizó el uso de Uber ni de cualquier otra aplicación de Internet para el transporte de personas u otros servicios.

El presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, sostuvo que Uber "es un sistema ilegal" porque no está autorizado, no cuenta con domicilio constituido en la provincia, no realizó ninguna presentación formal ante el organismo y tampoco tributa impuestos, tal como lo hacen los otros servicios de transporte impropio: remises y taxis.

La AMT aseguró que esta aplicación no solo incrementa el valor de la tarifa aprobada por el organismo, sino que además impide controlar cuál es la tarifa aplicable. Por ello, informó que no avala ninguna de las formas de arribo que hasta el momento dio a conocer la empresa internacional: Uber Flash, Uber Taxis, Uber Essential y Uber Medics.

Meses atrás se había anunciado que llegaría la modalidad Flash para delivery y Uber Taxis para el transporte de pasajeros. Ahora la firma anunció que se suman las modalidades Essential y Medics, que facilitan el traslado de las personas de trabajos esenciales (Essential) y de los profesionales de la salud (Medics).

Uber dijo que Salta se convertirá en la primera ciudad del país en tener activo el producto Uber Taxis. Y que todos los viajes realizados a través de la aplicación, incluidos los de taxi, contarán con cobertura de seguros de accidentes personales y responsabilidad civil, además de las funciones del centro de seguridad de Uber, como acceso directo al 911 y compartir viaje con contactos de confianza.

Pero el presidente de la AMT ratificó que las unidades que presten servicios bajo la modalidad de Uber serán sancionadas. En el caso de que se trate de choferes que cuenten con la autorización para el manejo de taxis o remis, se les quitará la licencia.

En cambio, para aquellos que no pertenecen al transporte impropio, se les secuestrará el vehículo. "Las unidades que presten los servicios son ilegales y en consecuencia, corresponde el secuestro de unidades", enfatizó Ferraris en conversación con Salta/12.

El alerta por parte del organismo estatal también se sustenta en que si Uber llega a Salta no podrán verificar que las personas que prestan el servicio tengan licencias que estén debidamente habilitadas, ni choferes que cumplan con los requisitos que exige la AMT para la seguridad de los pasajeros.

"La plataforma está intentando ingresar al mercado salteño de manera encubierta a través de distintos tipos de servicios, con la idea de instalarse en la ciudad y generar adeptos a dicha plataforma la cual, desde ya, carece de toda autorización y respaldo legal de este organismo, que es quien controla y regula el servicio de taxis y remises en la provincia de Salta”, insistió Ferraris.

Contó además que la AMT está desarrollando una aplicación móvil para el sector, pero aún restan un par de meses para lograr su desarrollo definitivo.

Por el aumento en las tarifas

El lunes salió publicado en el Boletín Oficial de Salta el inicio del proceso de readecuación de tarifas para los servicios de taxis y remises. Hasta el lunes 9 estará disponible la consulta pública para que los interesados puedan presentar sus posturas a través de un documento disponible en la sede de la AMT, ubicada en la calle Santiago del Estero N° 2245, de 8 a 14.

Ferraris explicó que en el expediente, al que podrán acceder los interesados, encontrarán los incrementos que tuvieron los insumos que se utilizan en el sistema de transporte. Hasta ayer no se había recibidio ninguna presentación. Y el mismo lunes 2 se dio a conocer el aumento del 20% en el precio del GNC en varias estaciones de servicios de la ciudad de Salta.

Por otro lado, el representante de la Asociación civil Familia Taxista de Salta, Héctor Agüero, contó a Salta/12 que a fines de julio solicitaron la readecuación de la tarifa, pero el pedido fue rechazado por la AMT.

Ya con noviembre en curso, el taxista afirmó que pensar en un incremento "es inmprescindible" porque las tarifas actuales "quedaron absolutamente desfazadas", más teniendo en cuenta que el último aumento fue en diciembre del año pasado.



La propuesta de Familia Taxista es subir las tarifas un 40%. "Con este nuevo incremento del GNC nos da pie a solicitar ese aumento", dijo Agüero. Desde hace semanas se venía especulando con un posible aumento del 30%, pero tal porcentaje "ya se ve consumido solo con el aumento del GNC", sostuvo el taxista.

La AMT recordó que por año el servicio impropio tiene la posibilidad de aplicar dos incrementos. Sin embargo, a raíz de la pandemia del coronavirus, para 2020 se aplicará un solo aumento que contendrá los meses que restan para terminar el año y los primeros meses de 2021.



A la consulta pública también fueron convocados las cámaras legislativas de la Provincia, la Municipalidad de la ciudad de Salta, las asociaciones y agrupaciones de taxis y remises y la Secretaría de Defensa del Consumidor. Una vez finalizada la consulta, se darán dos semanas para publicar el porcentaje definitivo de incremento en la tarifa de los servicios.