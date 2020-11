Coronavirus: renunciaron 14 jefes de servicio del Hospital Artémides Zatti, de Viedma

Los jefes de servicios médicos junto a los de farmacia, laboratorio, nutrición, odontología y kinesiología del Hospital Artémides Zatti de Viedma renunciaron este mediodía a sus cargos, ante la falta de respuesta a los reclamos de recomposición salarial que vienen sosteniendo para los trabajadores de salud pública.



Esto obedece a los reclamos de mejores condiciones laborales y en oposición al acuerdo salarial acordado con ATE en la última reunión de la Mesa de la Función Pública, tras considerar insuficiente la suma fija de 6.000 pesos y la suba del 10% prevista para los salarios de octubre.



La semana pasada respondieron a los planteos de "falta de representatividad gremial", que realizó la gobernadora Arabela Carreras a la Asamblea General Permanente de trabajadores hospitalarios que, según se informó, integrará la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) como entidad sindical en Río Negro.



En esa oportunidad, señalaron que "la gran mayoría de los trabajadores no están sintiéndose representados por los gremios formales y sus decisiones provocan gran descontento general, nos consideramos un núcleo sólido para representar con delegados la posición de los trabajadores esenciales, sin distinción de rol, profesión u ocupación".



"Nadie nos ha representado en la comisión de seguimiento de salud donde la misma gobernadora mencionó nuestra importancia pero en la que no nos quieren dejar participar, dado que el acuerdo salarial pautado no representa un aumento sino una pérdida de salario", precisaron.



En ese documento, que se replicó en las distintas asambleas hospitalarias de la provincia, se le pide a la gobernadora que reflexione y que genere un espacio de diálogo con la incipiente organización sindical que se nucleó en Fesprosa.



"No estamos en contra de ATE y UPCN. Hace años que no nos sentimos representados, queremos que conozcan la realidad del hospital, que caminen el hospital con nosotros y vean lo que está pasando", expresó la doctora Andrea Prieto.



En la renuncia dirigida este mediodía al jefe del hospital viedmense, José Rovasio, expresaron que "frente a las especiales exigencias y sacrificios que la emergencia sanitaria por covid-19, impuso al personal sanitario, las autoridades provinciales no demostraron la comprensión y sensibilidad para atender a las justificadas demandas".



Los jefes hospitalarios señalaron en la nota leída tras una movilización que llegó hasta las puertas del Ministerio de Salud rionegrino que "los aumentos otorgados por el gobierno provincial distan mucho de representar una razonable recomposición del poder adquisitivo de los salarios, frente al marcado proceso inflacionario de los últimos meses y no guardan relación con las exigencias, riesgos y responsabilidades impuestas por la pandemia".



"Pese a nuestra insistencia, no hemos logrado un mejor ofrecimiento de parte de las autoridades del área de Salud, y tampoco hemos podido abrir una instancia de diálogo con la señora gobernadora Arabela Carreras quien, por el contrario, se ha expresado públicamente en el sentido de dar por finalizadas las negociaciones" precisaron.



Asimismo adelantó que van adherir a la jornada nacional que se realizará el martes 10 de noviembre, "y de ahí en más, todos los martes movilizaremos y nos manifestaremos en toda la provincia", concluyó la médica.