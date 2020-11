Evo Morales: "Si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro"

En una de sus últimas notas antes de viajar a Bolivia -el retorno a su tierra natal está programado para el 9 de noviembre- Evo Morales expuso su visión sobre las elecciones de Estados Unidos, de la cual aún no hubo una confirmación sobre quién será el próximo presidente del país norteamericano. Para el exmandatario, sin embargo, "no interesa quien gane". "El pueblo norteamericano sufraga, vota pero no gobierna. Gobiernan las transnacionales", dijo Morales.

Morales añadió que "si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro", comentó en referencia al golpe de Estado que sufrió cuando ejerecía la presencia en Bolivia, durante el 2019. Ante la consulta por la presentación judicial de los abogados de Donald Trump, el líder del Movimiento al Socialismo boliviano respondió: "La derecha cuando pierde, acusa de fraude", enfatizó en una entrevista con la cadena televisiva RT.

Además, el exmandatario indicó que para la sociedad boliviana "no cambia nada en términos económicos" si gana Joe Biden o Trump. "La única diferencia sería que una derecha fascista y racista, perderá con una derecha moderada", agregó Morales.

El regreso

El regreso de Morales está previsto para el próximo lunes cuando el expresidente ingrese a su país por tierra desde Jujuy. En este contexto, Morales comenzó su despedida de la Argentina: ayer, por caso, almorzó junto a varios dirigentes sindicales argentinos.



Una vez instalado, el expresidente de Bolivia remarcó que uno de los planes será reactivar "todas las construcciones de tantas obras paralizadas". También se pretende "inyectar bonos y recursos para enfrentar la crisis económica que dejó el Gobierno de facto". Eso sí, Evo volvió a repetir que no formará parte del gobierno de Luis Arce.

Según trascendió, el próximo lunes 9 por la mañana, Morales partirá hacia Jujuy para luego cruzar la frontera terrestre desde La Quiaca hacia Villazón. Una vez en su tierra natal Evo realizará un "viaje histórico" que durará tres días por ruta hasta el Chimoré "donde se llevará un gran acto de bienvenida y de agradecimiento al pueblo por el triunfo del 18 de octubre", según informaron colaboradores del expresidente.



La decisión de viajar hacia Chimoré no es casual y mucho menos la fecha ya que Morales tiene planificado retornar a esa localidad el 11 de noviembre, justo un año después de su partida desde el aeropuerto de Chimoré tras el golpe de estado hacia México.