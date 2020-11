Sorpresa en Barcelona: Messi fue al banco porque "no está fresco"

Lionel Messi inició hoy el partido entre Barcelona y Betis, por la novena fecha de LaLiga de España, sentado en el banco de suplentes por primera vez en la era del técnico neerlandés Ronald Koeman.

La cadena televisiva catalana TV3 informó que el rosarino acusa una molestia en un tobillo, al tiempo que el DT alterno de Barcelona, Alfred Schreuder, dijo en la transmisión de Movistar Fútbol: "Si un jugador no está fresco, sale desde el banquillo".

Messi no era suplente en Barcelona desde septiembre de 2019, durante una derrota 0-2 con Granada en la que ingresó tras el entretiempo. Desde allí había jugado 51 partidos consecutivos como titular en el equipo culé. En lo que va de temporada, el rosarino lleva jugados nueve partidos y marcó cuatro goles, aunque todos de penal.



La decisión de Koeman llega después de la polémica de las últimas horas en torno a la predisposición de Messi durante el partido del miércoles pasado ante Dinamo de Kiev por la Liga de Campeones de Europa. En momentos de ese compromiso, el argentino se mostró estático, sin ejercer presión sobre la salida del rival, lo que generó preguntas para Koeman en la conferencia de prensa del viernes, previa al encuentro con Betis.

Koeman entendió que "a cualquier jugador se le puede sacar una imagen andando (caminando)" durante un partido. "Anímicamente lo veo bien y fuerte. Su actitud es muy buena, si quieren montar una polémica, es vuestro problema, yo no entro", aclaró el neerlandés, que hoy decidió darle descanso al capitán.



Después del partido con Betis, Messi viajará a Argentina para sumarse al seleccionado que jugará el jueves próximo ante Paraguay y el martes 17 con Perú en Lima, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

El partido

Sin Messi desde el inicio, Barcelona formó con ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Dembelé, Busquets, de Jong, Pedri; Griezmann y Fati. De arranque, las cosas no cambiaron demasiado de lo que venía mostrado el elenco catalán en el torneo local, donde se ubica por la mitad de la tabla tras dos triunfos, dos empates y dos derrotas. El francés Dembelé abrió el marcador a los 22 minutos y el paraguayo Antonio Sanabria lo igualó sobre el cierre de la primera parte para Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini. En ese lapso, Griezmann, quien todavía no encuentra suerte de la buena en Cataluña, falló un penal, desviado por el chileno ex Barcelona Claudio Bravo.



A la salida del entretiempo, la entrada de Messi era cantada: ingresó en lugar del juvenil Ansu Fati. Con el rosarino en cancha, Griezmann tuvo revancha y puso el 2-1 apenas iniciado el complemento con participación del 10, quien asistió "sin tocar la pelota" al dejar pasar un centro entre sus piernas. A los 61, Messi tuvo la suya, nuevamente a través de un penal, para poner el tercero de los catalanes.



Aunque Betis se había quedado con uno menos tras la jugada del penal (segunda amarilla al argelino Aissa Mandi por la mano dentro del área), los de Pellegrini siguieron dando batalla y consiguieron el 2-3 a través del ingresado Loren Morón. Tuvo que aparecer Messi cerca del final para poner el 4-2 y conseguir, así, su primer gol de jugada de la temporada, uno que llegó recién en su décimo partido. En tiempo de descuento, el juvenil Pedri se sumó a la fiesta y puso el quinto.