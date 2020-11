Luis Arce y Andrés Arauz coincidieron en la necesidad de una integración regional

A horas de la asunción que tendrá lugar este domingo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, compartió una entrevista con el candidato presidencial de Ecuador Andrés Arauz, en donde coincidieron en la necesidad de "lograr una integración regional" y se esperanzaron con la construcción de "una nueva ola progresista" que deje atrás a las dictaduras y los golpes de Estado.

"El mensaje del pueblo boliviano fue muy claro: no más dictaduras, no más golpes de estado, no más abusos por parte de oligarquías. Fue un voto consciente, absolutamente contestatario a todo lo que significó el regreso al neoliberalismo", afirmó Arce sobre el triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo, en declaraciones al programa La Pizarra de la AM750.

En la misma línea, Arauz destacó el impacto que tuvo a nivel regional la victoria electoral en Bolivia a la que le sumó el plebiscito en Chile en donde se impuso reformar la Constitución de Augusto Pinochet. "Nos dejan una señal muy clara en el Ecuador. Ya no estamos dispuestos a aceptar dictaduras, ni antiguas ni modernas, peor imposiciones institucionales que han querido pervertir la justicia con fines de persecución", señaló el ecuatoriano y remarcó que el pueblo de su país "tomó con entusiasmo los apuntes sobre lo ocurrido en Bolivia".

En relación a los desafíos económicos que enfrenta América Latina, Arce explicó que en el corto plazo radica en superar el daño provocado por la pandemia, "que ha marcado el mercado interno y que ha dañado profundamente el aparato productivo". Al mismo tiempo, advirtió que "la globalización está desapareciendo" y que es tiempo de un "neoproteccionismo" en donde "los países grandes van a preferir hacer acuerdos bilaterales antes que el multilateralismo, por lo tanto, en América Latina eso debe llevarnos a lograr una mayor integración".

Por su parte, Arauz coincidió con el presidente boliviano en que la prioridad es atender a las familias más vulneradas. "Muchas han visto mermado su nivel de ingreso a la mitad frente a lo que pasaba hace seis meses; el 80 por ciento de la población ha visto cómo sus ingresos han caído a la mitad", indicó. De cara al futuro, aseguró que será necesario "diversificar la oferta productiva a fin de encontrar nuevos nichos alrededor del mundo en este contexto de cambio estructural derivado de la pospandemia".

En cuanto a la campaña electoral en Ecuador, el candidato del correísmo a la presidencia expresó que la ciudadanía sabe que "entre todas las opciones solamente hay una que les permitirá recuperar su dignidad, su futuro, sus oportunidades de trabajo. Hemos inyectado esa energía, esa renovación, esa juventud de ideas y creatividad, creo que han sido recibidas con muchísimo beneplácito. Estamos totalmente entregados a la patria".

A modo de consejo para enfrentar el proceso electoral, Arce aseguró que lo más importante es escuchar a la población: "Uno tiene que tener la virtud de poder escuchar todo, lo bueno y lo malo, aprender de todo y plantear soluciones porque nuestra gente necesita soluciones a sus problemas". En ese sentido, le envió a Arauz un mensaje esperanzador al aseverar que en febrero van a estar "celebrando una victoria contundente que tendrán en Ecuador".

Contrapunto insalvable

Al final de la conversación se produjo una sola diferencia de criterios. Al ser ambos consultados por preferencias futbolísticas, quedó en evidencia la brecha generacional.

"Si te la tuvieras que jugar a un partido a cuál fichas... ¿al mejor Maradona o al mejor Messi?", les preguntaron.

Arce se decantó por "El pelusa" y Arauz por "La pulga".