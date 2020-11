Macri se reunió con Julio Garro

El ex presidente Mauricio Macri se reunió con el intendente de La Plata, Julio Garro, integrante del Grupo Dorrego, que reúne a los intendentes PRO. Conversaron durante una hora, de forma distendida. Luego Macri tuvo encuentro con varios ex intendentes o dirigentes sin cargos de la provincia de Buenos Aires: se juntó con el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, con Leandro Costa (Escobar) y Santiago Mac Goey (Cañuelas), entre otros.

El organizador de los encuentros es el diputado Alex Campbell, que quedó involucrado en una causa de espionaje que sigue siendo investigada. A todos, Macri les dijo lo mismo: "Hay que prepararse para las elecciones del año que viene, que van a ser difíciles", les dijo. La movida de recibir dirigentes bonaerenses marca la decisión de Macri de querer tallar en el distrito, donde su primo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, busca pisar fuerte. De hecho, el armado el Grupo Dorrego se hizo con la idea de evitar que otros dirigentes les impongan cantidatos en provincia. Mauricio Macri no es el único que juega ese juego. Hace poco, el ex titular de Diputados Emilio Monzó también se mostró junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, como parte de su posicionamiento como futuro candidato a gobernador. El encuentro con Monzó había sido comunicado previamente a otros intendentes, pero nunca se acordó que sería un acercamiento del Grupo Dorrego a Monzó, como se lo buscó presentar en algunos medios. Esto metió ruido dentro del grupo de intendentes PRO.