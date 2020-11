Verónica Llinás y Graciela Borges en un divertido sketch

Verónica Llinás compartió un divertido sketch que contó con la participación especial de la actriz Graciela Borges. En el video, que publicó en sus redes sociales, reaparece el personaje con el que en agosto pasado parodió a Nicole Neumann, luego de que se confirmara que ella y su empleada doméstica habían sido diagnosticadas con covid.



"Vean a la maravillosa #GracielaBorges haciendo algo inédito en su carrera. Tuve el honor de que lo hiciera conmigo. Te amo Gra. Y si les gusta, suscríbanse a mi canal. Tal vez pueda cumplir el sueño de vivir haciendo estas payasadas para todos ustedes", escribió Llinás en su cuenta de Twitter.



"La concheta llama a su amiga Marie Julie con el secreto objetivo de ver si puede facilitarle una mucama. Se enfrascan en una conversación sobre la manifestación de actores que Marie Julie tuvo que atravesar para ir a lo de sus abogados. Se despachan a lo lindo", resume la actriz en la descripción que acompaña el video.

Luego de saludarse con falsos intercambios amorosos, el personaje de Llinás se sincera: "Te llamaba para ver cómo andaba tu casa, cómo andabas vos, si te andaba sobrando alguna mucama...". Su amiga la frena enseguida: "Te veo cerca de mis mucamas y te denuncio", le contesta.

El personaje de Borges aprovecha la comunicación telefónica para contarle una anécdota. "No sabés lo que me pasó el otro día, un horror. Tuve que ir a lo de mis abogados por el tema de los campos de Pehuajó y tenía que pasar por la calle Corrientes. No sabés lo que fue. Yo te juro que había un montón de gente que protestaba. No te puedo decir lo desagradable que era eso", relata la mujer, con interrupciones de Llinás, quien acota: "Están llenos de plástico, prendías un fósforo ahí y no te quedaba nadie".

"¿Por qué estaban ahí? ¿Qué querían?", pregunta Llinás. "¿Vos vivís dentro de un pastillero? ¿No veías que decían que se morían de hambre porque no abrían los teatros? Habría que cerrarlos a todos", le responde Borges.

En su respuesta, Llinás inicia una serie de agravios contra distintos colectivos: "está todo lleno de degenerados, maricas y de gente que anda por ahí autopercibiéndose. Mirá que lindo, yo me autopercibo caja fuerte, meteme tus dólares", bromea.

"Encima están esas colectiveras, feminazis, recibesobres, aborteras, pedofílicas que no las puedo ni ver. Y te digo feminazi en el mejor de los casos, porque ojalá fueran nazis", dice Llinás, para luego dar lugar a un divertido intercambio con su amiga sobre el consumo cultural.