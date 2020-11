Macri pretendía que Juntos por el Cambio saliera a defender a su gobierno, pero Larreta y Vidal lo vetaron 

El ex presidente Mauricio Macri no golpeó la mesa, porque no había mesa que golpear: era un encuentro virtual en Zoom de Juntos por el Cambio. Pero el gesto podría haber acompañado lo que planteó: que no se podía dejar pasar la carta de los senadores oficialistas al FMI, donde se calificaba de "irresponsable" la toma de deuda que hizo durante el gobierno que él lideró y se señalaba que terminó fugada al exterior. Se sabe: Macri cada dos por tres intenta reinvidicar su gestión presidencial. Lo hace en las reuniones de Juntos por el Cambio, mientras sus interlocutores se dividen entre los que se muerden los labios y los que le discuten algo. También lo hizo en el raid de entrevistas que dio. En el Zoom del lunes exigió que Juntos por el Cambio saliera a responder a la carta. Y, obviamente, a defender su decisión de acordar el endeudamiento con el FMI, una de las decisiones más impopulares que tomó, que le valió hasta críticas de sus aliados. La propuesta de Macri no encontró una recepción muy cálida. Tanto el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la ex gobernadora María Eugenia Vidal propusieron que los que contesten sean los senadores opositores. Y a otra cosa.



Los encuentros de Juntos por el Cambio se espaciaron para evitar rispideces, lo que no impide que la interna siga por los medios, como cuando Miguel Angel Pichetto acusa al entorno de Larreta de "querer eliminar a Mauricio Macri" o cuando Elisa Carrió dice que al ex presidente le cortó "para siempre" y "no le habla nunca más".



Nada de eso se dijo en el encuentro en el que este lunes, pantalla mediante, se vieron cara a cara los principales dirigentes del espacio. Estuvieron Macri, Vidal, Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo; los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff; los lilitos Maximiliano Ferraro, Juan López y Maricel Etchecoin Moro. Faltó el senador Martín Lousteau, uno de los que le suele discutir a Macri las revindicaciones de su gobierno.



Macri tomó la iniciativa, una vez más, para intentar conseguir que el resto salgan a defender lo que hizo como presidente, y en uno de los aspectos más controversiales: el acuerdo con el FMI y el endeudamiento por 44 mil millones de dólares. "No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. Hay mucha gente que cree que hicimos eso (negociar con el FMI) para fugar capitales. Nos hace quedar como los malos de la película. A la larga nos pega a todos", sostuvo Macri sobre la carta de los senadores del Frente de Todos al FMI. E insistió: “No hay que dejarle pasar al Gobierno algunos relatos que quieren instalar”. Macri reclamó que Juntos por el Cambio saliera a responder.



Su respuesta fue desactivada por los dos principales integrantes del otro sector: Larreta y Vidal. Los dos propusieron que los encargados de contestar fueran los senadores de Juntos por el Cambio, así la discusión era entre legisladores del mismo nivel. Los integrantes de la Coalición Cívica tendieron a coincidir con esa idea y se pasó a otra cosa, sin que Macri lograra un comunicado de Juntos por el Cambio reivindicando el endeudamiento con el FMI.

Sí hubo comunicado de los senadores: sostiene que Macri se endeudó en 2018 con el FMI "para enfrentar el alto déficit fiscal que había dejado la administración de Cristina Kirchner". También acusa al Gobierno de "hacer un fuerte ajuste que impacta sobre los sectores más vulnerables". Además, defiende la fuga de capitales: "No es otra cosa que la decisión de los argentinos de ahorrar en divisas", argumenta.



El segundo tema que discutieron fue el de las jubilaciones. Allí hubo coincidencias en rechazar la fórmula que planteó el Gobierno y defender la que había conseguido instalar Macri, en las sesiones parlamentarias con represión en las calles. Argumentarán que la fórmula de Juntos por el Cambio, más la reparación histórica (que vino atada a un blanqueo que incluyó a familiares del Presidente), fueron más beneficiosos para los jubilados que lo que se propone ahora.



Sobre este tema, sí hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, con un claro tono Bullrich, que le planteó al Gobierno: "Hoy deben explicarle a la sociedad por qué respondieron con piedras para atacar una fórmula que preveía una mejor jubilación. Además este año suspendieron la fórmula y la reemplazaron por un mecanismo discrecional que, al partir de una base más baja para la nueva ecuación, ha significado una importante pérdida para los jubilados". El texto ratifica que defenderán los cambios hechos a las jubilaciones en 2017, mientras se desataba la brutalidad policial en las inmediaciones del Congreso.

"El oficialismo, por su parte, deberá explicar frente a la sociedad por qué recurrieron a la violencia y la mentira de campaña para ejecutar hoy una fórmula menos beneficiosa para los jubilados . Es decir, el oficialismo debería explicar su contradicción entre las promesas de campaña y la violencia desatada en el 2017 que abrió y profundizó una grieta en la sociedad a partir de la actitud de legisladores que instigaron la violencia, en vez de utilizar los métodos democráticos de una discusión parlamentaria”, remarcaron en el comunicado.

La discusión del Zoom llega después de días en los que los integrantes de Juntos por el Cambio se mandaron mensajes públicos. Por ejemplo, Pichetto indicó que "hay algunos que están cerca de Larreta que están ansiosos de eliminar a Macri como potencial adversario". Carrió, por su parte, continuó expresando su malestar con Macri, sobre el que dijo que "ya fue". "Macri me dijo 'tu única función es denunciar, es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser", remarcó. Curiosamente, los Zooms privados parecen ser más sosegados que las cosas que se dicen por los medios.