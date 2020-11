Educación dio de baja la titularización docente

Desde Santa Fe

La ministra de Educación Adriana Cantero anuló ayer tres resoluciones de hace un año que permitieron la titularización a través de concursos de unos 500 docentes en las últimas semanas de gestión, en algunos casos el 5 de diciembre de 2019, seis días antes de que terminara el gobierno de Miguel Lifschitz, por “irregularidades” en los trámites y convocó a un nuevo concurso para “transparentar el proceso” y “encuadrar los cargos en la normativa vigente”. “Cumplir con la ley es resguardar los derechos de todos para acceder a la carrera docente con mayor justicia”, dijo. Y sostuvo que las resoluciones incumplieron el decreto 3029 de 2012 –del ex gobernador Antonio Bonfatti- que regula la carrera docente y los concursos, sino que tampoco “tenía delegación de facultades del gobernador (Lifschitz) para la firma de titularizaciones”. “No se hicieron los escalafones. No se los expuso para ser observados y recurridos con el tiempo que marca el procedimiento concursal. No tuvieron participación las Juntas existentes para producir los escalafones”. Y por lo tanto, “no se puede verificar con qué antecedentes fueron designados esos docentes”, por ejemplo si tenían título o no. “Y si la ministra Balagué tenía efectivamente delegada la firma (del gobernador) para producir esas designaciones”.

Cantero dio de baja las 500 designaciones con el respaldo de tres dictámenes con observaciones del Tribunal de Cuentas que la intimó a revocar los actos de su antecesora, la opinión del área jurídica del Ministerio de Educación y el despacho de la comisión que creó el gobernador Omar Perotti por el decreto 89 que integran el fiscal de Estado, el secretario de Trabajo y los secretarios Legales y Técnicos de los ministerios de Economía y Gestión Pública. “El proceso de titularización de esos 500 docentes tiene una serie de irregularidades que nos hacen ver que fue hecho a las apuradas”, dijo a Rosario/12 una fuente de la Casa Gris. “Abreviaron el procedimiento, no había juntas de escalafonamiento, no publicaron los escalafones, no se habilitaron instancias recursivas, saltearon muchos pasos. Y ahora hay que ver si no aprovecharon el apurón para meter gente por la ventana”, agregó.

Apenas el domingo trascendió la noticia, Amsafé salió en defensa del concurso. Advirtió sobre los derechos adquiridos de los trabajadores que hace más de un año están en esos puestos y aclaró que los pases a planta son fruto de las conquistas en la paritaria. Hoy la conducción provincial que encabeza Sonia Alesso se reunirá con los equipos jurídicos del gremio y mañana se reunirá la asamblea provincial.

Las resoluciones fueron impugnadas por el Tribunal de Cuentas, que detectó "irregularidades" en el pase a planta "de unas 500 personas sin (que pudieran comprobarse) antecedentes ni títulos requeridos para el cargo docente". Ayer, Cantero las anuló. “El procedimiento” para titularizar esos 500 docentes “no cumplió con ninguna de normas que están previstas en el decreto 3029 (de Bonfatti) que regula la carrera docente y los modos de proceder para las titularizaciones”. “No se hizo escalafón, no se expusieron los escalafones para ser observados y recurridos con el tiempo que marca el procedimiento concursal, no tuvieron participación las juntas existentes para producir los escalafones, no se pueden verificar con qué antecedentes se realizaron las designaciones. Y hay otro cuestionamiento: la ministra no tenía efectivamente delegada la firma para producir esas designaciones”, denunció Cantero.

De paso, la ministra recordó que las resoluciones fueron firmadas el 5 de diciembre de 2019, una semana antes de terminar el gobierno de Lifschitz. “Veamos las fechas en que se produjeron esas titularizaciones”.

-¿Es verdad que en algunos casos no existen antecedentes para saber qué títulos tienen los docentes? –le preguntó un colega de Aire de Santa Fe.

-A lo mejor lo tienen, pero no ha sido nombrado conforme a la reglamentación. Cuando uno se inscribe en un concurso tienen que presentar la carpeta con sus antecedentes. Hay una junta de calificaciones que comprueba que uno cumple con todos los requisitos. Además, se resguardan los derechos de los docentes titulares. Toda vacante que se ofrezca a un nuevo concurso, antes debería haber un ofrecimiento de traslado, para que los titulares puedan elegir ese traslado y lo que se ofrece es el remanente de traslado. Bueno, esos cargos no pasaron por ofrecimiento de traslado porque fueron conformadas en los últimos días como vacantes”, explicó Cantero

Consultada por el cuestionamiento del gremio, Cantero aclaró: “Lo que hacemos es sanear un procedimiento que no ha sido regular, que no fue encuadrado legalmente y lo reemplazamos por otro que sea regular y legal”.

“Vamos a trabajar para que esos docentes que pierden la titularidad puedan acceder a un proceso lógico, conforme a las reglamentaciones”, aseguró la ministra. "Convocaremos a nuevos concursos y a los gremios docentes para conversar sobre el tema”. Los docentes involucrados por esta situación, no dejarán de cobrar, aunque si verán reflejado un cambio de situación de revista porque pasarán a la condición de interinos”.