Reeditan la última novela de Marta Lynch

La editorial de la Universidad Nacional de Villa María (EDUVIM) reeditará Informe bajo llave, la última novela de la escritora Marta Lynch, que contiene aspectos biográficos que vinculan a la autora con el represor Eduardo Emilio Massera, el marino que integró la primera de las juntas de la última dictadura cívico militar.

“La idea de editar su último libro surgió de la directora de nuestra Colección Narradoras Argentinas, María Teresa Andruetto. Ya publicamos once títulos desde hace ocho años. Informe bajo llave tiene el encanto particular de ser el último libro de Lynch, y tuvo la particularidad de que no fue un bestseller como las anteriores novelas de la escritora”, contó al Suplemento Universidad Carlos Gazzera, director de EDUVIM.

Lynch nació en La Plata el 8 de marzo de 1925 como Marta Lía Frigerio, se casó con un abogado proveniente de una familia de clase alta, con el que tuvo tres hijos y con cuyo apellido firmó sus obras, y se suicidó el 8 de octubre de 1985.

Casi toda la crítica coincide en caracterizar a Lynch como una persona controvertida y con profundas contradicciones políticas, desde haberse vinculado al radicalismo, al desarrollismo y al peronismo –pidió por la vida del escritor Haroldo Conti–, hasta relacionarse con aquel temible militar durante el terrorismo de Estado.

“Estoy casada con un hombre perteneciente al patriarcado argentino, pero no me considero dentro de esa clase, aunque tampoco reniego de ella. Soy una argentina típica, una mujer de clase media, lo fui y lo seré salvo que una catástrofe económica me sepulte en el proletariado. Mis criaturas son de la misma índole y aunque a veces he estado tentada de escribir acerca de la vida de una clase aristocrática, me he detenido a tiempo”, contaba Lynch en un testimonio que Cristina Mucci recogió en La señora Lynch. Biografía de una escritora controvertida.

Con respecto a la última novela de Lynch, publicada por primera vez en 1983, Gazzera aseguró que “no hubo otra ediciones porque la familia decidió no sacar el libro; era muy complicado, ya que hay elementos biográficos que la vinculan con Massera y otros personajes de la época, que podrían ser reconocidos”. Se espera que la publicación, en papel y electrónica, pueda salir a la venta en diciembre próximo.

“Nos costó bastante –explicó– conseguir la autorización para publicar la novela. Es un buen título para la colección, porque será recuperar a una mujer cuyas obras están en el olvido. Si bien Marta Lynch no es de las más olvidadas, pero el libro Informe bajo llave es poco conocido, lo que no ocurre con las otras obras suyas.” Entre sus novelas más conocidas se destacan La alfombra roja y La señora Ordóñez.

Acerca de la estética literaria de la autora, Gazzera explicó que a Lynch “se la puede ubicar dentro de una escritura realista, porque parte de lo que podríamos definir como autoficción”. Precisó que el libro que será reeditado “no es una autobiografía, aunque hay elementos autobiográficos ficcionalizados”, que pueden reconocerse en la relación entre Adela y Vargas, los protagonistas. “Se trata de un realismo autoficcional, que es el género que mejor describe a Lynch”, subrayó.

La nueva edición de Informe bajo llave estará prologada por la estadounidense Corinne Pubill, que asegura que “la figura de Lynch está plagada de contradicciones y sus cambios de ideología sustentan esta imagen de mujer multifacética. Su obsesión por el poder es innegable y resulta ser una parte integrante tanto de su narrativa como de su propia puesta en escena gracias a un constante flirteo con los medios de comunicación”.