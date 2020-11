El Atlético de Simeone recibirá a Barcelona por la liga

Barcelona, con Lionel Messi desde el arranque, visitará a Atlético de Madrid de Diego Simeone, en la continuidad de la décima fecha de la Liga de fútbol de España. El encuentro se jugará desde la 17 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, con transmisión de ESPN 2.



Barcelona, de mal arranque en el campeonato español, tiene 11 puntos pero debe dos partidos (Elche y Athletic Bilbao), en un contexto de fastidio para Messi por seguir en el club catalán, y que se reiteró el miércoles pasado, cuando regresó de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas con el seleccionado argentino.



"Estoy cansado de ser el culpable de todos los males del club", expresó el rosarino ante la prensa, apenas puso un pie en Barcelona.



El entrenador Ronald Koeman aclaró en conferencia de prensa que "no" ve a Messi "afuera del club" en el próximo mercado de pases, en medio de los rumores que vinculan nuevamente al delantero con Manchester City de Inglaterra, donde el entrenador Pep Guardiola renovó contrato hasta 2023.



“En primer lugar puedo entender que 'Leo' estaba cabreado. Hay que respetar mucho más a la gente como Messi. Además, un viaje tan largo y luego preguntar cosas de Antoine (Griezmann) es una falta de respeto", sostuvo Koeman.



"Puede ser una intención por vuestra parte de crear polémica. Nunca he visto ningún problema entre los dos. Hay suficientes imágenes donde ellos trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas", concluyó.



Por su lado, Atlético de Madrid, que también debe dos juegos (Sevilla y Levante), está entre los de arriba, con 17 unidades, cerca del líder Real Sociedad (20). Para este partido, Simeone elegirá al argentino Angel Correa en el frente de ataque junto con el portugués Joao Félix.



En otro orden, Eduardo Coudet debutará como entrenador de Celta de Vigo, en una complicada visita a Sevilla, desde las 14.30. La fecha se puso en marcha con el empate 1-1 entre Osasuna (Facundo Roncaglia) y Huesca.



La programación del sábado es la siguiente: Levante-Elche, Villarreal- Real Madrid, Sevilla-Celta de Vigo, Atlético de Madrid-Barcelona.