Dirigentes del PRO salieron a pedir un desagravio a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a raíz de una nota de Página12. 1. La nota no dice que la ministra sea nazi. 2. La nota cuenta una historia. La historia del colegio al que fue la ministra. 3. Mientras la ministra estudiaba ahí, el colegio estuvo liderado por un criminal de guerra nazi. Es un hecho. ¿Es llamativo? Sí. Es indudablemente llamativo que un criminal de guerra nazi haya dirigido un colegio. Y es llamativo que la ministra haya estudiado ahí. ¿Es una buena historia para contar? Sí. 4. Eso es lo que dice la tapa: "Cómo era el colegio alemán de Bariloche Primo Carpano donde se formó la ministra que estigmatizó a los maestros y maestras como 'pobres, viejos, militantes y fracasados'. Esa escuela estuvo liderada por el excriminal de guerra nazi Erich Priebke". La nota cuenta que en el colegio celebraban el cumpleaños de Hitler y que Priebke tenía mucha influencia en la elección de los docentes. También, que había docentes que se oponían a ese control. Y que la escuela cambió mucho. Que fueron los propios alumnos y maestros quienes pidieron que sacaran las fotos de Priebke que la institución mantenía. La nota cuenta una historia y no dice que la ministra, ni nadie que haya ido a esa escuela, sea nazi por haber estudiado ahí. Lo que sí transmiten muchas notas de este diario desde las lamentables palabras de Acuña es que la educación nunca es "aideológica", como parece pretender la ministra. Que la educación se trata de transmitir valores y que eso no significa "adoctrinar". (Es evidente que a la ministra no le gustan los valores que tienen los maestros y maestras de la Ciudad). Lo que cada uno haga con lo que recibe y cómo le influye es otra cosa y se relaciona con múltiples factores. En definitiva, el PRO quiere hacer decir a la nota algo que no dice para darla vuelta a su favor. Para correr el eje del desprecio con el que Acuña trató a las maestras y maestros. Son los juegos de la política, en la que la victimización está a la orden del día.