Derecho a decidir

A raíz de la decisión del Presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, consideramos que era necesario avanzar sobre los derechos. Una persona que no quiera abortar no va a estar obligada. Por eso también creemos que esta norma igualará derechos para las mujeres. En nuestro gremio representamos a quienes apoyan y a quienes no, por eso la ley dará el derecho a elegir.

Analía Ratner

secretaria general de la Asociación Bancaria de Rosario

Salvar vidas

Creemos que la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo salvará vidas, muchas pibas ponen sus vidas en riesgo cuando abortan en la clandestinidad, por eso creemos que debe dejarse de lado la hipocresía de esta sociedad y se debe pensar como una ley de salud pública.

Nanci Pereyra

Gremio de Trabajadores Químicos de Rosario

Controversia

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un tema muy complejo y controversial y que genera muchas emociones y sensibiliza a toda la población. En nuestro gremio hay una gran pluralidad de opiniones y visiones, por eso hemos decidido como entidad gremial dar lugar al diálogo y generar espacios donde podamos discutir estas temáticas. Lo hacemos porque no hay una unidad de criterio, con lo cual no podríamos arrojarnos nosotros como representantes un único posicionamiento.

Yamile Baclini

Secretaria Adjunta del Sindicato Municipal de Rosario