Valeria Paván, tras su desembarco en la presidencia de la CHA 

Paván trabajó activamente en numerosas campañas, entre ellas Stop Sida, que consistía –entre otras cosas- en salir a la calle con un grupo de operadores -tres o cuatro- donde siempre había unx psicólogx y unx abogadx. Iban a los lugares claves por la noche – a Paván le tocó la zona de Constitución- donde se encontraban con las travestis y trans en su campo de trabajo para detectar las necesidades que tenían. Y así emprendían un plan de acción para ayudarlxs. Les daban desde preservativos hasta material de lectura e información sobre los temas que a ellas les preocupaban. Coordinó el “Programa de Acompañamiento Integral para Personas Trans”, que estaba destinado para personas mayores, en consonancia con el Hospital Durand por el tratamiento hormonal, despatologizando las identidades travestis trans, hasta que apareció Luana y lo cambió todo convirtiéndose en la primera niña trans que obtuvo el reconocimiento de su identidad en su DNI sin pasar por ninguna instancia judicial. El libro de Valeria Niñez trans: Experiencia de reconocimiento y derecho a la identidad que se ha convertido en un libro imprescindible para la formación de psicólogxs con perspectiva de género y abogadxs, entre otrxs.

Valeria fue coordinadora del área de salud de la CHA desde el 2010 y vicepresidenta de desde noviembre del 2017. Desde la ventana de su consultorio, ubicado en la calle Bolívar al 200 se ve la torre blanca del Colegio Nacional de Buenos Aires con una enorme y pesada campana que recuerda al Cabildo, ubicado a dos cuadras, y remite a otro tiempo. Es rectangular y hacia la derecha, contra la pared, se encuentra un diván tapizado con tela azul brillante, tipo terciopelo, y un almohadón color guinda, también brillante. Su voz es tan cálida como el lugar donde me atiende y me invita un café. En el piso, un puf marrón sirve de apoyo para cientos de libros infantiles, papeles y dibujos, que intuyo son todos de temática LGBT. Apenas le hago la primera pregunta parece conectarse a un canal donde está cargada toda la información y no hace más que abrir las compuertas para compartirlo.

Hace poco anunciaron oficialmente que sos la nueva presidenta de la CHA y esto generó revuelo en las redes sociales… Hubo muchas felicitaciones, pero también gente a la que no le gusta que la nueva presidenta sea mujer cis y paqui…

Soy militante de la CHA desde 2003, a las primeras personas que conocí, en este orden, fueron César y Jorge Horacio Raíces Montero. Elles me abrieron las puertas de la organización, luego fui conociendo a todes mis compañeres, y nunca, ningune me cuestionó mi cispaquismo. Entre otras cosas luchamos también para que haya muchos más paquis como yo, respetuoses de los derechos de les otres, y para que nuestras sociedades sean, de verdad, democráticas e inclusivas.

Al poco tiempo de la muerte de César se anunció que Pedro Paradiso sería el nuevo presidente de la CHA, y luego su renuncia y tu asunción. ¿Qué pasó?

No nos parece pertinente hablar por las decisiones de otras personas, Pedro tuvo sus razones para renunciar y no voy a hablar en su nombre. Lo que siguió a la renuncia es una asamblea donde se resolvieron por consenso los nuevos lugares que ocupamos en la comisión directiva de la CHA, cada una de las personas que venimos trabajando hace varias décadas. El trabajo, en general, es colectivo y muchas veces los roles que figuran en las actas no dan cuenta de todo lo que se realiza en la organización, porque desempeñamos diferentes tareas y construimos nuestros discursos a partir de diálogos y acuerdos. La CHA siempre fue muy plural. Seguiremos trabajando en ese sentido.

¿Y cómo se sigue sin César?

Con la misma fuerza y la sabiduría que él compartió con todes nosotres. César demostró una gran entereza tras la muerte de Carlos Jáuregui y no bajó ninguna bandera, sino que cumplió desde la CHA muchos deseos que habían tenido con Carlos. Y ese es el camino: seguir construyendo desde un deseo que compartimos, que gestamos todes les activistas junto a César, una política comunitaria, de diálogo y de cariño también. En la voz de César están nuestras ideas, nuestros deseos y nuestras palabras, y en todo lo que hagamos desde ahora estará también toda la lucha, el compromiso y la historia de la que César nos hizo partícipes.

¿Cómo es la política interna de la CHA?

Siempre fue la misma desde hace más de dos décadas, por lo menos desde que estamos muchas de las personas que seguimos formando parte de la organización. Tenemos reuniones mensuales donde se consensuan cada una de las ideas y acciones que vamos a poner en práctica. Hay una vocación de consenso que es importante porque la construcción del pensamiento es colectivo y el cambio también. Más que colectivo, comunitario. Hacia el interior de la CHA buscamos encontrar un espacio común que nos contenga, igual que cuando salimos y promovemos y logramos cambios sociales. No creemos en una política puertas adentro que tenga que ser necesariamente distinta a la que deseamos para toda la sociedad. No creemos en un activismo que genere desigualdad al interior del movimiento. Siempre, y César tuvo mucha coherencia en este sentido, se hizo todo de manera colectiva. Si César tenía una mayor vocación de comunicador social y tenía mas presencia en los medios, era porque confiábamos en su larga experiencia como activista y porque sabíamos que siempre trasmitía un pensamiento colectivo, en dialogo con cada activista. Nunca construyó desde lo individual. El siempre cedía su espacio si algune pedía participar y la CHA siempre tuvo distintas áreas con profesionales que trabajaron en distintas expresiones de las que César también aprendía. Eso mismo sigue siendo la CHA, la construcción de una voz colectiva.

¿Qué planes para el futuro cercano?

Continuamos con la agenda institucional de la CHA, que es una agenda compartida con todas las organizaciones y grupos que integramos el Frente Orgullo y Lucha. Trabajamos en una agenda común en la que se han determinado prioridades como cada año se hace: La Ley Nacional de Cupo e inclusión Laboral Travesti/trans. La reglamentación del DNU del cupo en la administración nacional, Una nueva Ley de VIH, Hepatitis virales e ITS. La reforma del sistema documental para el reconocimiento de identidades no binaries, una nueva ley antidiscrinatoria, entre otros reclamos urgentes. Continuamos desde Orgullo y Lucha la campaña “Nos cuidamos entre todes”, que consiste en la entrega de bolsones con alimentos y productos de higiene a cientos de personas travestis/trans en situación de prostitución o no, que desde que empezó la pandemia no pueden salir. El trabajo conjunto con Orgullo y Lucha es enorme y además, por supuesto, nos ocupamos de actividades y servicios que son más de la agenda institucional de la CHA.

Además, sos la psicóloga de Luana, la primera niña trans en recibir el DNI según su identidad autopercibida sin judicialización. ¿Cómo está ella?

Lulú está muy bien, terminando de cursar el primer año del colegio secundario y tratando de seguir entendiendo a una sociedad que le cuesta mucho permitirle que habite su lugar social con seguridad y tranquilidad. Luana también tuvo la dicha de permirles a otres niñes salir de la oscuridad y hoy nuestro programa de acompañamiento integral para niñes, adolescentes travestis/trans y no binaries está acompañando a más de 80 familias de todo el país y asesorando a muchas otras más.