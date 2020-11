Un Nobel contra las fallas del sistema económico

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, consideró que la pandemia de coronavirus puso en evidencia "profundas fallas en el sistema económico social de algunos países y fortaleza en otros", y ponderó el rol del Estado y de la ciencia, y de las inversiones en protección social para afrontar el impacto de la emergencia sanitaria.



Stiglitz, uno de los panelistas elegidos para cerrar las Jornadas Monetarias y Bancarias 2020 que organizó el Banco Central, expresó que "la evolución de la enfermedad demostró que existieron profundas fallas en el sistema económico social en algunos países, y fortaleza en otros".



"La magnitud de la retracción económica resultó peor de lo que inicialmente pensamos, y con un impacto enorme en los países emergentes", remarcó. El experto, ex economista jefe del Banco Mundial, se mostró muy crítico de los Estados Unidos en su accionar contra la pandemia y resaltó acciones de países como Nueva Zelandia y Corea del Sur.



Existen algunos "ingredientes" para ayudar al éxito de los países en combatir la pandemia, si bien este mal es "una externalidad muy diferente, ya que no existen instrumentos más sutiles para controlarlas", lamentó.



Para Stiglitz, los países que apostaron a la ciencia fueron los ganadores: "Es una lección para el presidente (Donald) Trump, que cada año de su mandato propuso recortes en ciencia. Y como no prestó atención a la ciencia, el impacto en los Estados Unidos fue de más de 200.000 muertes y se esperan unas 200.000 más, fue un desastre", opinó.



En segundo lugar, los países que mejor pudieron afrontar la pandemia fueron los que tuvieron las instituciones fuertes y respeto por el conocimiento. "El conocimiento hace la diferencia para no causar un desastre, como lo hizo Corea del Sur", concluyó.