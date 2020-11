Liga Profesional: Huracán le ganó 1-0 a Patronato

Huracán hizo lo necesario como para derrotar a Patronato de Paraná, por 1-0, resultado que le permitió acceder a lo más alto de la tabla en la zona 6 de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol. El único gol de la noche en Parque Patricios lo anotó a los 9 minutos de juego Juan Fernando Garro, quien aprovechó una salida en falso del arquero Daniel Sappa.



Con este éxito, el Globo llegó a las 10 unidades en la clasificación y aventaja por dos a los escoltas, Vélez Sarsfield y Gimnasia La Plata. La clasificación de dos conjuntos a la zona Campeonato se resolverá la próxima semana, con la disputa de la última jornada.



El equipo entrerriano, por su lado, reúne apenas un punto sobre 15 posibles y ya está condenado a jugar la llamada 'Zona Complementación'.



El elenco 'rojinegro', que exhibió esta noche dos debutantes como titulares (Juan Cruz Guasone y Brian Nievas), dispuso de una oportunidad inmejorable para abrir la cuenta cuando -a los 3 minutos del inicio- Faustino Dettler fue derribado en el área. El árbitro Germán Delfino sancionó penal y la ejecución, a cargo de Christian Chimino, voló por encima del travesaño.



No habían transcurrido siquiera 10 minutos y los conducidos por el DT Israel Damonte se colocaron en ventaja. Raúl Lozano incursionó por derecha y envió centro; Sappa calculó mal y no pudo despejar. Entonces, el balón llegó a la cabeza de Garro, que apenas golpeó la pelota para enviarla a la red y decretar la apertura.



El tanto le otorgó cierta tranquilidad al conjunto local, que manejó con criterio las acciones, a partir de la ubicación de Franco Cristaldo, bien apuntalado en la contención por Adrián Arregui. Y en ataque, Norberto Briasco exigió a todos con sus movimientos.



El elenco visitante, por su lado, exhibió fisuras defensivas, dificultades en el traslado e inoperancia en ataque, con un uruguayo Junior Arias, en estado de aislamiento.



Huracán, casi sin proponérselo, resultó dominador y pudo haber aumentado las cifras, aunque le faltó decisión como para ir y liquidar la historia.



En el segundo período, el ingreso de Mauro 'Mono' González le dio un poco más de vivacidad al equipo visitante, aunque la asignatura pendiente continuó siendo la escasa construcción colectiva de maniobras de riesgo.



Por el contrario, Huracán tuvo las ocasiones como para aumentar, pero Lucas Merolla (4m.), Briasco (22m.) y Cristaldo (27m.) no estuvieron finos en la definición.



Patronato sólo dispuso de un cabezazo de Arias que resolvió el arquero Facundo Cambeses con esfuerzo (38m.). Muy poco como para aspirar a una suerte mejor.