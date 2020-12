Denuncias cruzadas en el Congreso entre Zottos y Grande

En la maratónica sesión del lunes de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Grande arremetió contra Andrés Zottos, y revivió la causa de las facturas truchas, más conocida como Caso Huergo, que involucra a funcionarios de la gestión municipal del por entonces intendente y actual gobernador, Gustavo Sáenz.

En medio de la sesión el referente del PRO, planteó una cuestión de privilegio contra el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, y Zottos, y denunció presiones de parte del procurador salteño, supuestamente en represalia por haber pedido celeridad en la investigación de la causa de las facturas truchas de la Municipalidad de Salta en 2017 y 2018. Grande pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que investigue esas supuestas presiones.

En diálogo con Salta/12 el referente de Juntos por el Cambio recordó que todo comenzó en 2018 cuando la AFIP descubrió una organización destinada a defraudar al Estado nacional y municipal “en centenares de millones de pesos” a través de la elaboración de facturas truchas y la creación de empresas fantasma para la contratación de obras.

Grande recordó que el único detenido y sindicado como el “cerebro de la organización” fue el contador Matías Huergo, con quien reconoció que mantenía amistad e incluso lo visitó en la cárcel, “yo mismo le dije que se acoja a la figura del arrepentido, porque era obvio que él no había hecho todo solo y detrás había peces más gordos”, dijo el periodista, y agregó que lo hizo en calidad de amigo “porque de esa manera podría acceder a beneficios”.

Allí destacó que el propio secretario de Hacienda de la Municipalidad, Pablo Gauffín, estaba implicado “porque desde su oficina y su computadora se hacían las facturas truchas por las cuales cobraban obras que teóricamente se realizaban a través de licitaciones también truchas”, y eso quedó corroborado a través del allanamiento que ordenó la justicia a las computadoras del municipio.

Para Grande, luego de haber hecho público su pedido a Huergo e insistir en su medio radial y en otras declaraciones con su pedido al Ministerio Público Fiscal provincial para que avance con la investigación, el procurador General de la Provincia lo citó a declarar “sin ni siquiera tener la causa en sus manos”.

Pero también sumó la querella criminal que Cornejo le inició por haber denunciado "su cobardía por no investigar las causas de corrupción”. Esa querella, informó, está por llegar a la Cámara de Diputados de la Nación “ignorando la inmunidad de opinión que se nos provee a todos para cumplir con nuestra función”.

En ese momento manifestó que el ataque que recibió de su par Andrés Zottos “que pide mi detención por esa recomendación que le hice a Huergo”, no fue casualidad, sino que estaría coordinado con Cornejo.

“Si esta es la presión que recibe un diputado nacional, imagínense las presiones que reciben los ciudadanos comunes y corrientes”, razonó Grande.

Aunque desde el Ministerio Público Fiscal, tanto la fiscala Verónica Simesen de Bielke como Cornejo se negaron a realizar declaraciones sobre los dichos del legislador nacional, desde su entorno contestaron que el trámite de la causa, hoy en manos del fiscal penal Leandro Flores, está suspendido hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina si la Justicia provincial tiene competencia en la causa.

Sin embargo, Martín Grande aseguró que no es así, “¿si no para qué me citaron a declarar a mí desde ese ámbito?”, indicó y añadió que en la grabación que realizó de su audiencia con Simesen de Bielke, la fiscala reconoció que no tenía la causa aún en sus manos, “pero que sabía que ya estaba asignada a su fiscalía, por lo que entonces no tiene nada que hacer la Corte ahí”.

“Es más, la Justicia Federal está a punto de emitir un fallo, el fiscal se va a expedir ahora o los primeros días del año que viene”, resaltó. En cuanto al accionar de la Justicia provincial indicó que “los tipos son como los teros, cantan por un lado y ponen los huevos por otros” exclamó, haciendo referencia a que a él lo llamaron a declarar pero luego “durmieron” la causa.

“El procurador lo que tiene que hacer mínimamente es decir qué es lo que está haciendo y si está haciendo algo”, concluyó.

La respuesta de Zottos

“Yo también pedí una cuestión de privilegio para contestarle, pero el presidente me pidió que espere”, contó el diputado Zottos a este medio.

Para el ex vicegobernador, en primera instancia todo el bloque de Juntos por el Cambio “inventó”, durante toda la sesión, cuestiones de privilegios “para dilatar y que se hagan las 12 de la noche, cuando caía el protocolo firmado para las sesiones virtuales y de esa manera no avanzar con el tratamiento de otros temas trascendentales que teníamos”.

Con respecto a la acusación de Grande, Zottos recordó que todo comenzó cuando trataron en la Cámara la extensión de la moratoria impositiva a los combustibles y a las casas de apuestas y juegos. En ese momento, el referente del Pro en Salta acusó a su par de tener vínculos con Cristóbal López, “entonces yo contesté que primero él tenía que dejar de ver la paja en el ojo ajeno para mirar la viga que tiene en sus ojos, porque tiene causas judiciales aún no resueltas por el tema de las facturas apócrifas”, expresó.

Recordó que Grande, como funcionario y amigo de Huergo con quien se reunió en la cárcel, “debía saber del delito, entonces tiene doble responsabilidad y está obligado a denunciar o si no es cómplice, y si es cómplice tiene que estar preso también”.

Pero no se quedó allí, ya que esgrimió que la intención de Martín Grande era implicar a Gustavo Sáenz justo antes de las elecciones para sacarlo de la carrera a la gobernación y ser él mismo el candidato. “Él está nervioso y tiene cola de paja porque fue a la cárcel y le propuso a Huergo que si se arrepentía y lo involucraba a Sáenz, él ya había hablado con Marcos Peña (ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri) para sacarlo, porque su intención era ser el candidato a gobernador por el espacio”.

Zottos concluyó que por eso mismo Grande “está nervioso, porque el año que viene se le vence su mandato y dijo que no iba a renovar, entonces puede perder los fueros”, y agregó: “si no tenés nada, no tenés que estar preocupado de que te investiguen”.