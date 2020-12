Qué hay que tener para ser una auténtica Scream Queen

"No hay nada mejor que tener pesadillas." Clara Kovacic suelta las palabras con la frescura, ironía y plena consciencia de su título vigente como Scream Queen argentina. La corona se explica por tres motivos. El poder de su glotis. Su estampa de valquiria que sabe de sacrificios y de disfrazarse de Tinkerbell maldita. Y el peso de un CV bañado en sangre. En apenas dos años, la actriz pasó por decapitaciones, fue víctima de persecuciones y sufrió juegos innombrables.

Tras su aparición en Abrakadabra, los malos espíritus la tienen agendada en su grupo de WhatsApp. Así pasaron A Night of Horror: Nightmare Radio y Asylum. Y, en este terrorífico 2020, Kovacic participó de proyectos que recién ahora comienzan a ver la luz, como El juego de las 100 velas, y de algunos otros que tendrán su estreno en el futuro, como La sombra del gato, Sola o El último zombie.

"El sueño y las pesadillas son descargas de los traumas de la vida. Por eso son necesarias", retoma la performer en charla con El NO. Sus pensamientos vienen a colación del protagónico en La parte oscura, una de las nominadas a mejor película iberoamericana en el festival Buenos Aires Rojo Sangre, que durará hasta el 13/12 (y sobre el que podés leer más al pie de esta nota).

Esta película de Max Coronel fue realizada íntegramente en cuarentena vía celulares y con el soporte de conversaciones por Zoom. Y sigue la historia de una chica que, en plena pandemia, padece parálisis de sueño y es acosada por fenómenos inexplicables. "Lo de no poder dormir por suerte nunca me pasó, debe ser una de las situaciones más al filo de la locura y de una muerte horrible. Laura nos representa a todos. Tiene muchos demonios internos, de los que afloran en la soledad. Creo que la cuarentena nos permitió percibir cosas internas y externas que siempre estuvieron ahí", asegura Kovacic.

Según le explicaron expertos en lo paranomal, la reclusión significó un Lollapalooza para todo lo que habita en el otro lado. También se lo hicieron saber los que fueron a ver la película, proyectada en un autocine, durante el último Halloween. "Fue muy loco. Mucha gente nos contó que los animales en sus casas tenían reacciones raras, luces que se prendían y se apagaban sin explicación. La película en definitiva canaliza este momento tan particular que vivió toda la humanidad", expone esta chica por la que corre sangre croata.

Foto: Cecilia Salas

Naciones unidas del grito

Se nota que Kovacic ama el género y la realización: hizo giallo, slasher, found footage. Pero, ¿se imagina como directora? ¿Cómo sería esa película? "Sería un drama con componentes no sé si sobrenaturales, pero me gusta mucho lo que hace Guillermo Del Toro. Creo que necesitamos esa descarga de lo fantástico en lo real; esos dos lados del juego."

El cine tuvo scream queens clásicas como Janet Leigh, de Psicosis, y su hija Jamie Lee Curtis, de la saga Halloween, aunque es un término amplio que va de chicas tenebrosas como Asia Argento a la pureza de Anya Taylor-Joy.

¿Vos donde te colocarías?

--Me descompongo de felicidad cuando me lo dicen. Me gusta mucho el género, y las películas de este tipo protagonizadas por mujeres. Me gusta mucho la obra de Stephen King, y justo ahora estoy terminando de leer Carrie. La peli es una obra de arte. Amo a Sissy Spacek ahí. Como a Tilda Swinton en Suspiria. Tienen esas bellezas raras, andróginas, son esos physiques du rol que te generan cierta incomodidad, y con los que siento que comparto algo.

¿Qué actriz te gusta?

--Hay una que no nombran mucho pero que para mí tiene tanto de scream queen como de heroína: Sigourney Weaver. Es una mina que agarra una pistola y termina matando alienígenas. Si ves el director's cut de Ridley Scott de Alien, le sacaron un montón de escenas porque para los productores la hacían mucho más masculina. Es una desgracia. Pero bueno, hemos aprendido y ahora gustan las figuras que pasan de ser víctimas a heroínas.

Macheteando

El año pasado, Kovacic actuó en la inédita La sombra del gato, de José María Cicala, protagonizada por Danny Trejo. "Es un auténtico caballero, tuvo una vida brutal pero mantiene un espíritu muy joven", dice sobre el dueño de uno de los semblantes, mostachos y tatuaje en el pecho más iconográficos de Hollywood. Pegaron onda y, luego de rodar una escena en un avión, el actor quiso darle un abrazo. Desnivel de una escalinata. Tropezón para el chicano. Machete vuela. Kovacic se antepone cual amazona y soporta todo el cuerpo de Mr. Trejo. "Yo puedo decir que le salvé la vida a Machete", se jacta.

¿Tu papá te contaba relatos de películas de terror antes de dormir?

--De chiquita quería ver películas muy fuertes para mi edad. Entonces con mi padre acordamos que me iba a contar cuentos de terror. En realidad me relataba los argumentos de clásicos, cosa que me enteré después, al verlas de grande. La cosa de John Carpenter. Wishmaster me la contó entera. Tuve sueños con Alien, me la imaginé antes de verla. Era una pulsión que tenía.

Canto de sirena maldita

Otra faceta de Kovacic es la música. Tiene intenciones de regrabar su disco con canciones al estilo de Cat Power y Neil Young, simplemente con un piano y guitarra. "Quiero algo super básico y despojado de todo lo que no sea el origen de la música. Hay bandas que escucho y me gusta más el unplugged que sus versiones muy producidas, caso Nirvana o Korn", señala esta chica grunge a destiempo. "Es una lástima que no nací antes para vivir esa época", desgrana antes de un último pedido de El NO: oír un grito suyo del otro lado del teléfono.

"¿Querés bajar el volumen o que te deje sordo?", pregunta Kovacic y antes de que se le pueda responder, demuestra por qué es la reina del grito.

BARS y venís Este jueves comenzará una nueva edición del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que se extenderá hasta el 13/12, con mucho cine de terror, fantástico y bizarro pero también cambios forzados por el covid. "Hemos visto tantas películas donde el mundo está en llamas, cubierto de zombies o depredadores fatales que siempre supimos que podríamos sobrevivir en una situación así", dicen en su web sobre la edición 21, que esta vez será 100% online y podrá verse a través de las plataformas Flixxo y Cont.ar. Y también tendrá algunas actividades en YouTube. Más info acá.