Se realizó el sudamericano de taekwondo online

El primer evento online de esta disciplina de la región Sudamericana se llevó adelante la semana pasada, con más de 170 atletas desde la división cadetes hasta +65, freestyle y para-poomsae

La pandemia potenció el desarrollo del poomsae, de tal modo que en las competencias virtuales aumentó el caudal de participantes.

Resultados de la competencia Sudamericana:

Oro

Margarita Echeveria (juniors), Marcelo Abrigo (under 50), María Batios (under 60), Horacio Machi (over 65), Tomas Flores (juniors), Rubén Guagliarello (under 40).

Plata

Milagros Ledesma (cadete), Diego Díaz (under 50), Sergio Collado (under 60), Juan E. Rivero (juniors), Edgardo Leiva (under 65), Schneider-Díaz (dupla +30), Alan García (under 30), Alejandra Franzolini (+18 freestyle).

Bronce

Clara Ansedes (under 30), Florencia Langlois (under 40), Valentina Riquelme (cadete), Lara Schneider (under 40), Marta Falcón (under 50), Rosalía Zerda (under 50), Angel Arana (under 60), Geanluca Baldassarre (juniors), Tomás Flores (freestyle17).