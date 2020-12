Renunciaron todos los jefes del único hospital público de Bariloche

Los 32 jefes de de los distintos sectores y unidades del Hospital Zonal "Dr. Ramón Carrillo", el único hospital público de Bariloche, renunciaron a sus cargos por "la falta de respuesta" del gobierno provincial a los "reclamos de recomposición salarial y la mejora de las condiciones de todo el personal". Bariloche, junto a Puerto Deseado, en Santa Cruz, son las únicas dos ciudades del país que permanecen en Aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo).

La medida, dada a conocer este martes, alcanza a todos los jefes de áreas de servicio, de división y de unidades, así como a los coordinadores de dispositivos y de equipos. "Motiva la presente decisión la falta de respuesta por parte de la Sra. Gobernadora, y otras autoridades provinciales a los justos reclamos de recomposición salarial y la mejora de las condiciones de todo el personal de salud de este y otros nosocomios provinciales en virtud de la situación actual agravada por la pandemia de Covid-19", explicita la nota, que lleva la firma de todos los jefes renunciantes.



El gobierno rionegrino "ahora tiene 30 días para aceptar las renuncias, que no son renuncias a los cargos sino a las funciones de jefes y coordinadores", dijo el terapista ocupacional Juan Manuel Zorzoli, uno de los firmantes, .



"Lo que siempre pedimos y seguimos pidiendo a la gobernadora es que nos escuche. Hay muchas cosas que revisar, como la recomposición del salario, actualización del escalafón de la pirámide, revisar los recibos de sueldo que son inentendibles y apertura de paritarias, porque las propuestas actuales no son satisfactorias", añadió.



En la misma línea, el médico cardiólogo, y desde ahora ex jefe de esa unidad, Pedro Zanardo, remarcó al diario El Cordillerano que piden que “que nuestros salarios estén al menos por arriba de la línea de pobreza. El básico de una mucama o de una enfermera es de 5 mil pesos, ni un 30 por ciento alcanza a recomponer lo que se ha deteriorado todos estos años”.

La carta colectiva de renuncia recuerda que "la última medida adoptada de otorgar un plus por pandemia y el aumento extra solo a las jefaturas de servicio ha sido rechazada de plano por el conjunto de los trabajadores hospitalarios de la provincia, por injusta, escasa y fuera de todo conocimiento de la problemática actual luego de 10 semanas de movilización hospitalaria".



Esta fase del conflicto se generó hace 11 semanas, cuando el gobierno de Arabela Carreras "arregló con ATE otorgar un aumento de 22,5 por ciento final. Lo que escondía esa propuesta es que se trataba de un aumento en promedio, que surge de contabilizar las mejoras de los sueldos más bajos con los más altos. Metieron a toda la masa salarial y el gremio garantizó para los sueldos más bajos un mejor acuerdo que para los profesionales. Olvidándose que representa a todos los trabajadores", explicó Zorzoli.



A esa decisión le siguieron casi tres meses de una negociación empantanada, que según los jefes del hospital barilochense estuvieron teñidas por un intento de dividir a los trabajadores de la salud. En una reunión realizada en Viedma, la gobernadora Carreras planteó otorgar un plus por pandemia "pero no presentó ningún número ni informó nada. Luego nos enteramos de que ese plus era de 1.100 pesos para los escalafones más bajos y podría llegar hacer de hasta 8.500 para un profesional con título y 30 años de antigüedad", detalló el terapista ocupacional.



Por su parte, el documento indica que la estrategia gubernamental es "un nuevo intento de segmentar a los trabajadores mediante el reconocimiento de la labor de las jefaturas con un cobro diferenciado mientras el conjunto de las y los trabajadores solicitamos la recomposición salarial a todas y todos los trabajadores y recuperación del escalafón y la estructura hospitalaria a marzo de 2015".

El conflicto del gobierno de Carreras con el sector de la Salud se extiende a otros puntos de la provincia. Ya ha habido otras quince renuncias de jefes médicos en General Roca, más dimisiones en Las Grutas y San Antonio Oeste. Antes, el 5 de noviembre, habían dejado sus cargos once jefes en la capital provincial.