Interpelar a la justicia

"Ni una muerte indiferente", rezaba el cartel que la organización Mujeres de Negro colocó en las paredes de mármol de los Tribunales provinciales de Rosario, rodeado de los nombres de cada una de las víctimas de femicidios en lo que va de 2020. La intervención que hacen cada año para el 25N, Día de Lucha por la Eliminación de la Violencia de Género, se trasladó a este miércoles, y aún bajo la lluvia torrencial no dejó de impactar por los más de 240 nombres. Marta Pérez, representante de Mujeres de Negro, dijo a LT8 que lo que buscan es "interpelar al sistema judicial, a esta estructura que no le está dando seguridad ni garantías de vida a las víctimas que hacen denuncias. Se dan medidas que no se cumplen, y a instancias de eso, muchas mujeres murieron después de denunciar. La cifra se mantiene año tras año, y eso es preocupante porque está demostrando que el estado está ausente en la protección hacia las denunciantes", lamentó.