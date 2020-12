Muestras nuevas para investigar

Familiares y amigos de Carlos "Bocacha" Orellano, el joven que en febrero fue a bailar al boliche Ming y cuyo cuerpo apareció después flotando en el río, se movilizaron ayer hasta el Instituto Médico Legal donde se tomó otra muestra para una nueva pericia. "Todo el escenario del homicidio lo quieren sacar fuera del boliche", dijo Edgardo, el padre del joven, en LT8. A más de nueve meses del hecho y antes de la nueva medida para la que debieron exhumar el cuerpo, volvió reclamar una respuesta a la Justicia, que aún no tiene imputados. "Acá se contaminaron las pruebas (tras la primera autopsia). Acá se quiere entorpecer la investigación, pero está claro que mi hijo fue asesinado", dijo. En tanto, el Ministerio Público de la Acusación informó que la nueva muestra será enviada a la Morgue de la Corte Suprema de la Nación.

Desde las puertas del IML, Orellano señaló: “La causa de la muerte está caratulada por homicidio desde un primer momento por ellos mismos, no es suicidio, quieren demostrar que mi hijo se ahogó solo sin que nadie le haga nada. No hay ningún acta firmada de conclusiones de la autopsia, el único acta que se firmó fue que se llevó a cabo, ahí no hay ningún tipo de conclusión de ninguna de las partes. Este sistema judicial hay que reemplazarlo y hacer uno nuevo, hay que echar a todos los corruptos que defienden a delincuentes. El fiscal no quiere imputar a nadie, los están encubriendo, porque los dos policía están muy comprometidos. Hasta que no estén todos los análisis no va a imputar a nadie", dijo Edgardo Orellano.

Por su parte, el abogado querellante Salvador Vera indicó en el programa Trascendental, de LT8, que lo que se produjo ayer fue "la exhumación de los restos de Carlos Orellano a los fines de extraer nuevas muestras óseas para realizar el análisis de diatomea. La medida tiene un costo inconmensurable para la familia, acá hubo errores porque esto se hace después de una autopsia con protocolo de Minosotta en la que se extrajeron las muestras pero que el IML no manejaba los protocolos de cada procedimiento para la extracción. Hoy (por ayer) los padres le dijeron a la antropóloga a cargo del procedimiento que volvieron porque en el procedimiento anterior nos contaminaron las muestras".

Temprano, Orellano también habló de una testigo. “Sin dudas mi hijo fue asesinado, tenía un derrame en el pulmón izquierdo a causa de un golpe y hay una testigo que dice que ve cuando uno de los patovicas le pega una paralítica, mientras otros cuatro lo sostenían. La testigo declaró”, dijo.

En tanto, Vera consideró que "hay sobrados elementos para imputar al personal policial tanto al que estaba como adicional, como al de la seccional segunda, por incumplimiento de deberes, falsedad de las actas, porque hicieron cuatro documentos y seis declaraciones y todas diferentes a lo central del caso. En relación a la muerte, la familia y la querella sostienen que hay grandes elementos sobre lo aportado de manera preliminar por nuestra perito de parte, para considerar que hay posibilidad que la causa de la muerte obedezca a un mecanismo de asfixia, por eso este análisis y otros de anatomía patología son centrales. Al igual que manchas de sangre encontradas en un baño y un audio que habla de personal del boliche que metió para adentro a un pibe, no que lo sacaron", dijo.

El Ministerio Público de la Acusación difundió un comunicado en el que indicó que pasado el mediodía "culminó satisfactoriamente el procedimiento de extracción de nueva muestra genética y será enviada hoy (por ayer) a la Morgue de la Corte nacional". También indicaron que estuvieron presentes el fiscal Patricio Saldutti, la querella y los peritos de partes. Al mismo tiempo, explicaron que en la autopsia realizada en febrero, "al momento de realizar la extracción de la médula ósea del fémur enviado informan desde la morgue de la Nación que no se presenta como una muestra fiable para la pericia de diatomeas y esto es porque se encontraba aserrado y es decir cortado al ser extraído, y existe la posibilidad de que la herramienta utilizada haya contaminado la muestra", por lo que se hizo la nueva extracción, ayer. "La medida no presupone riesgo probatorio dado que la médula se conservan en los huesos por un período prolongado de tiempo", dijeron.