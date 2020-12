Leandro Santoro: "Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata de la coparticipación"

En una sesión maratónica en la Legislatura, en la que se votará el Presupuesto 2021, pero también nuevos impuestos (como el de las tarjetas de crédito), la salida de la Ciudad del Consenso Fiscal y por otro lado un importante incremento para el Poder Judicial porteño que fue cuestionado por el legislador Leandro Santoro. "¿Alguien conoce a alguna persona que haya resuelto un problema en el Poder Judicial de la Ciudad? ¿Saben cuánto es su presupuesto? 37 mil millones de pesos en financiar una Justicia que no persigue la corrupción, ni robos, ni otros delitos. Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata de la coparticipación", lanzó.

Es una sesión caliente (y no solo por la temperatura) donde Santoro afirmó que "el verdadero problema del agujero fiscal no es el problema del gasto en seguridad. Tenemos que animarnos a dar una discusión que es secreto a voces en la Legislatura: el verdadero agujero fiscal es el presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad. Y cuando hablamos del Poder Judicial de la Ciudad no hablamos de Comodoro Py, ni de Tribunales. hablamos de un poder que prácticamente nadie conoce, y que no tiene casi sentencias ni condenas porque se la pasa archivando causas. Esta es la verdadera caja de la política, que el jefe de Gobierno tendría que haber alterado". "¿Saben cuánto aumenta el presupuesto de Justicia para la Ciudad? 35 por ciento. ¿Saben cuánto aumenta en este mismo presupuesto para los organismos de control? 24 por ciento. El Consejo de la Magistratura porteño es de 13 mil millones de pesos. Es equivalente a convertirlo en el viejo Consejo Deliberante", afirmó Santoro.



Por otra parte, Santoro afirmó: "Hoy se vota el presupuesto de ajuste y el impuestazo de Larreta en la Legislatura. Llevan las grúas de acarreo a todos los barrios, ponen más de 80.000 parquímetros nuevos, arancelan las bicis, suben todos los impuestos y nos meten uno nuevo al consumo con tarjeta".